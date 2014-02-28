IMF下周将派考察团前往乌克兰 讨论可能提供的援助

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿2月27日 - 国际货币基金组织(IMF)周四表示，下周将派考察团前往乌克兰，作为对该国请求援助的回应。
IMF总裁拉加德表示，IMF和国际伙伴正讨论如何扶助乌克兰。乌克兰称未来两年将需要350亿美元的援助，以避免该国陷入破产。
IMF发言人Gerry Rice表示，德国外交部长史坦迈尔周五将赴IMF讨论乌克兰问题。
拉加德称，派往乌克兰的IMF考察团将和乌克兰当局进行初步商讨。
“这将使IMF能对乌克兰经济状况进行惯常的技术性独立评估，同时，可以开始和乌克兰当局讨论政策改革，这些改革可能构成IMF支持的相关计划的基础，”拉加德在声明中说。
Rice说，乌克兰将需要满足哪些条件才能取得IMF援助，或IMF准备向乌克兰提供多少金援，目前言之尚早。
IMF促请乌克兰上调国内消费者天然气价格，且引入弹性汇率机制，之前均被乌克兰政府拒绝推行。
关键问题在于，乌克兰新领导人是否较前任更可能同意推行艰巨的经济改革。Rice拒绝就乌克兰政治局势对IMF的援助条件可能有何影响置评。(完)
(编译 利棣儿; 审校 张涛)
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