IMF总裁称若乌克兰危机持续 俄经济将遭受更大冲击

美元从高位回落 因特朗普税改计划令市场失望
路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透柏林5月13日 -国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二警告俄罗斯，如果同西方的紧张局势持续下去，该国经济将会进一步下滑。在乌克兰危机的冲击下，俄罗斯经济增长已经放缓。
“显然，目前的局势已经产生影响，”她在与德国总理默克尔及世界银行等其它多边机构的领导人会晤后称。
“我们已经修正了对俄罗斯经济的成长预估，前提是假设危机将会解决。如果不是这样...显然会让局势恶化，”拉加德在柏林召开的新闻发布会上称。
IMF已将俄罗斯2014年经济成长预估自稍早的1.3%下调至仅0.2%。该组织表示，美国、欧盟和日本对俄罗斯的制裁已经吓跑了那里的投资者。
IMF将向乌克兰提供170亿美元援助，但警告道，如果该国丧失东部领土，则需重新制定援助计划。
“如果政治动荡，经济很难回稳，”拉加德称。她补充道，欧洲核心地带面临低通胀和地缘政治风险，这给全球经济成长带来威胁。IMF预计今年全球经济将增长4.7%。(完)
(编译 许娜；审校 徐文焰)
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