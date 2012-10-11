IMF呼吁成员国迅速采取行动 因欧债危机仍在加剧

2012年10月10日，在东京召开的国际货币基金组织（IMF）和世行年会现场拍摄的IMF标识。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

* IMF希望欧洲加快改革步伐

* 欧债危机成为全球经济面临的最大风险--日本

* 标普调降西班牙评级;巴西与韩国降息

路透东京10月11日电---国际货币基金组织(IMF)周四敦促全球经济发达国家加快行动步伐,因欧洲债务危机仍悬而未决,美国和日本在解决预算赤字问题方面也进展不大.

IMF总裁拉加德表示,政治角力加剧了经济的不确定性,并使发达和新兴经济体增长均出现放缓.本周IMF调降了全球经济增长预估,这是自4月以来的第二次.

"我们希望看到行动,希望成员国采取有魄力的合作行动,"拉加德在IMF的东京会议之前告诉记者,该会议每年举行两次.

新兴市场经济体也未能躲开这次经济放缓的影响.它们曾在2009年帮助全球经济走出衰退.巴西周三宣布降息,周四韩国也采取了同样行动.

"全球经济不确定性与日俱增,一直充当增长引擎的发展中国家也将无法独善其身."世界银行行长金墉表示.

"近几周的经济面消息发人深省.在充满不确定性的时代,人人都很脆弱,尤其是那些没多少资源和保障,只能过一天算一天的穷人."

IMF对欧洲零敲碎打式的债务危机解决方式表示失望,警告说,若欧元区领导人拿不出可靠的综合方案,近期西班牙等高负债国借债成本涨势暂缓的现象可能只会是昙花一现.

标准普尔周三调降西班牙债信评级至"BBB-",仅略高於垃圾级别,因经济衰退加深,制约西班牙政府的政策选项.

IMF也已表示,如果马德里当局开口,IMF已准备好协助欧洲纾困西班牙.

IMF货币和资本市场部门主管Jose Vinals表示,若西班牙请求欧洲央行(ECB)根据新救援计划购买其债券,各国不得阻碍.新救援计划即直接货币交易(OMT).

"若他们决定启动这项机制,接受适当水平的约束,债权国不阻止对西班牙或其他任何国家启动OMT是很重要的,"Jose Vinals对路透表示.

**真正的货币联盟**

日本财务大臣城岛光力表示,欧元区债务和金融部门问题是全球经济最大的风险,欧洲迅速执行已同意的举措以解决危机,是很关键的.

"我们希望欧洲国家克服意见分歧,更加努力的联合起来,建立真正意义的货币联盟,"他称.

不过日本未能拟出解决自身债务问题的中期计划,也遭到IMF的批评.IMF在金融稳定报告中称,欧洲问题形同向日本示警,拖延解决不断增加的债务可能代价高昂.日本债务水平估计超过国内生产总值(GDP)的两倍.

欧洲官员希望欧元区不是被讨论的唯一话题,希望把更多注意力放在美国解决"财政悬崖"的难题上.

IMF预计财政紧缩对美国经济总产出的影响可能超过4%,令其重新陷入衰退.(完)

--编译 李春喜/隋芬/王丽鑫;审校 沈以文

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