专访：IMF促请欧洲央行竭尽所能应对低通胀

路透法兰克福4月28日 - 国际货币基金组织(IMF)货币和资本市场部主管Jose Vinals表示，欧洲央行应该“竭尽所能”应对欧元区经济增长缓慢和低通胀问题，但欧元区政府也必须重振经济。

Vinals说，要提振欧元区经济，需要多管齐下。

除了敦促欧洲央行发挥作用外，Vinals表示，欧元区政府应该寻求落实那些“雷声大雨点小”的结构性改革，且在银行体质测试后就解决任何银行资本不足的补救将至为关键。

“我认为(欧洲央行的)货币政策应竭尽所能，以确保通胀上升至欧洲央行的目标，＂Vinals向路透表示。

欧元区通胀目前在0.5%，远低于央行略低于2%的中期目标。欧元区周三将公布4月通胀数据，路透访查的分析师预计为0.8%。

上周，欧洲央行总裁德拉吉给出了最明确的暗示，即如果通胀前景恶化，央行可能印钞购买资产，并指明欧元上涨可能引发行动。

欧洲央行降至5月8日举行下一次的货币政策会议。

至于乌克兰，Vinals表示如果危机升级，“将带来巨大风险，且不仅对于欧元区，还将波及至更多的地区。＂(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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