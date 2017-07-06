IMF敦促G20领导人避免短视的贸易政策

路透华盛顿7月5日 - 国际货币基金组织(IMF)周三敦促20国集团(G20)领导人避免“短视的”民族主义政策，并在本周末的德国G20峰会上共同努力解决他们之间的贸易和经济分歧。

在7月7-8日的G20汉堡峰会召开前，IMF特意指出，基于规则和开放的贸易体系对全球经济稳定至关重要。

“历史证明，短视的零和政策最终只会让所有国家受损，”IMF在其G20观察报告中称。G20领导人在讨论全球经济时会考虑这份报告。

IMF表示，“由于各国的政策不可避免地在一些关键的领域内相互作用，造成强大的溢出效应，当决策者通过常规的对话并在协商好的机制下解决分歧，全球经济运转将更为良好。”

G20包括发达和新兴国家，例如美国、日本、英国、法国、德国、意大利、中国、日本、加拿大、巴西和南非。

IMF力挺维持多边合作之际，特朗普政府却在考虑全面课征新的钢铁关税，或以国家安全为由对国外钢铁进口实施限额，自世界贸易组织(WTO)于1995年成立以来，还没推出过这样的举措。

在G20会议后，美国商务部料将公布其评估结果。

特朗普在周三即将前往欧洲时，发表推文坚持其对贸易的看法：“美国签订了一些世界史上最糟的贸易协议。为什么要坚持这些与对我们没有帮助的国家的协议？”

如果贸易政策紧张情势升高，IMF担心其可能打断全球经济复苏。目前经济复苏看来上轨道，今明年成长率在3.5%区间。但该预测并不包括贸易遭到严重干扰的情况。(完)