IMF呼吁日本维持两阶段调高消费税的计划

路透东京8月6日 - 国际货币基金组织(IMF)表示，日本推动原定明年起分两阶段调高消费税一倍的计划至为重要；目前有诸多迹象显示，政府正在重新评估这项计划，因担心这可能会不利于正在萌芽中的经济复苏。

IMF同时表示，若通胀未如预期般地上扬、或政府公债市场再度剧烈波动，则日本央行应准备好扩大购买资产计划，或者调整买进资产内容。

IMF周一公布与日本决策官员进行年度谘商的详尽报告。IMF指出，日本公共债务规模庞大，使之没有太多空间提供额外的财政刺激，因此货币政策应该做为抵御对中国出口转弱等经济成长风险的第一道防线。

日本计划于明年4月将消费税率从5%调高至8%，并在2015年10月调高至10%。IMF称，调高消费税对于解决日本财政问题“是至为重要的第一步”，不应延宕。

IMF表示，“如果缺乏可靠的财政及结构性改革，可能挫伤信心并破坏改革已经取得的成功。这不仅仅将不利于日本，也将不利于世界其他地方。”

“由于日本债务仍处于不可持续状态，仍有可能出现利率急涨的全球性尾部风险以及剧烈的资本流动。”

IMF指出，通胀预期升温，显示政府措施迄今正在生效。但IMF日本事务主管Jerry Schiff在接受访问时指出，考验将在于市场是否最终预期通胀将达到政府设定的2%目标。

“2%的通胀预期将会暗示日本央行的措施完全可靠。”他说道。“而我们现在还未到那地步，但我们已经朝那个方向前进。”

IMF在报告中指出，若日本复苏面临的风险升高、从而阻碍通胀升温，则日本央行应该准备好扩大购买资产，或者调整买进内容，买进更多的风险资产，少买一些政府公债。

**消费税辩论**

多位消息人士表示，日本首相安倍晋三下令研究调高消费税的替代方案，以避免破坏“安倍经济学”政策组合所带动的经济复苏。

IMF支持安倍经济学，但也同时表示日本必须最终调高消费税率至少至15%，并尽快提出一个可靠的整顿财政计划，以降低其债务。

IMF的Schiff表示，应该按照原定计划调高消费税，好让投资人相信日本解决财政问题的诚意。

他指出，“所有人都知道日本的债务负担非常庞大...他们必须支付降低债务-国内生产总值(GDP)比率的一项中期计划的首付款。”

Schiff称，消费税可能略为打击明年的经济成长，因消费者料将缩减购买，但其影响将小于政府预估的减损GDP成长率0.6个百分点。

若经济成长因为消费税的关系而进一步放缓，日本可以考虑其他办法强化复苏力道，例如投资方案或扩大货币刺激等。

Schiff指出，“但这样的状况要比完全不推动上调消费税来得好，因我们认为这对于维持投资人信心至关重要。”

IMF报告估计，若不调高消费税，日本净公共债务相当于GDP比例将在2030年升至约245%，若按照原定时程调高消费税，则该比例料为210%。

然而根据IMF决策机构执行董事会发布的一份声明，IMF内部对于两阶段调高消费税计划的可行性也存在不同看法。

董事们“大致支持”日本在2015年之前调高消费税一倍的计划，不过有少数董事“对于其可能给成长造成的负面冲击表示关切”。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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