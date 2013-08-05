IMF敦促西班牙采取紧急行动创造就业并刺激经济成长

路透马德里8月2日 - 国际货币基金组织(IMF)表示，西班牙的改革进程以及对财政和外部失衡的纠正，对稳定经济有助益，但需要采取紧急行动来创造就业并刺激经济成长。

IMF周五在对西班牙经济的年度评估中指出，预计该国经济将从连续八个季度的萎缩中实现缓慢而艰难的好转，并表示失业率过高。西班牙第二季失业率为26.3%。

“前景充满困难，风险居高不下，”IMF指称的是持续持续的财政整固、小企业面临的金融状况趋紧，以及欧洲银行联盟拖延成立和新兴市场放缓等外部风险。

西班牙经济已萎缩两年，该国政府表示今年下半年经济将恢复成长，许多经济学家预计西班牙将经历漫长而疲弱的恢复期。

IMF预计西班牙今年萎缩1.6%，明年则将持平。在报告中，IMF表示近期指标显示今年随后经济将成长，中期内将逐步实现1%的增速。

但若政府被迫采取更严苛的撙节举措，在这种更糟的情况下，可能会造成2017年前经济零成长，失业率则维持在27%以上。

IMF并称，欧洲层面必须采取更多行动，以减轻西班牙的调整力度，并称在全面的银行联盟进展加速及缓解信贷情况的举措下，西班牙将从中受惠。

**大砍支出**

西班牙已通过大举削减支出及加税，以减少其公共赤字，该国的公共赤字为欧元区最高者之一。然这已使得已经低迷的消费者和企业信心更加恶化，并使得国内需求和经济成长承受重压。

IMF表示，其预期政府将通过额外的撙节举措，这将有助于改善债务，但暗示经济成长率会较低。

去年底时西班牙的公共债务相当于国内生产总值(GDP)的7%，今年稍早西班牙政府与欧盟达成协议，将在2016年前将该比重降至不到3%。

IMF表示，“政府最新的中期结构性赤字削减目标，达到了减赤和支持成长之间的合理平衡...展望未来，如果经济成长令人失望，那么在名义(如果必要的话，在结构性)目标上保持弹性将至关重要。”(完)

(编译 石冠兰/戴素萍 审校 杜明霞)

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