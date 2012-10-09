IMF：美国必须避免出现财政悬崖

资料图片 在首尔一家银行拍摄的百元美金现钞。 REUTERS/Lee Jae-Won

* 美国和加拿大2012和2013年经济增长幅度料均为2%左右

* 美国若不能避免财政悬崖,GDP将受影响

* 美国必须采取进一步措施减轻房地产市场止赎危机

路透华盛顿10月8日电---国际货币基金组织(IMF)周一发布的10月全球经济展望报告称,美国经济今明两年将继续温和增长约2%,但必须避免在年底出现增税节支这样的"财政悬崖",否则经济将重新陷入衰退.

在其半年一度的全球经济展望报告中,IMF亦称加拿大经济增长幅度与美国大致相当,同时还必须小心谨慎以确保国内的房地产市场荣景不会转成泡沫破裂.

欧元区债务危机重燃对两个国家都构成风险,不过对美国的冲击更大,因美国是欧洲主要的贸易夥伴,欧元区危机令美国商品需求受到打压,并推高美元,使美国出口商品更为昂贵.

不过IMF在报告中表示,美国经济持续复苏最重大的威胁还是来自国内.

"对美国而言,2013年必须避免过度的财政整顿(财政悬崖),也要迅速提高负债上限,并且达成可靠的中期财政整顿计划."IMF表示.根据该机构计算,增税与减支的总体影响是美国2013年国内生产总值(GDP)减少逾4%.

在美国前总统布什任内批准的减税政策将在今年年底到期,届时政府支出也将被自动大幅削减,除非美国国会就大规模的债务与赤字削减方案达成一致.

在11月6日总统大选之前,分别掌控参众两院的民主党和共和党之间基本没有就此达成妥协的可能.但若不能达成协议,将带来严重後果.

"财政悬崖全面变为现实後,将导致2013年经济成长停滞,并...对美国主要贸易夥伴带来巨大冲击,也会沉重打击商品出口国(因为大宗商品价格将会下挫)."IMF指出.

IMF称,美国经济的迟滞表现是该国房地产市场崩溃以及随後在2007-2009年期间陷入经济衰退的"後遗症".这呼应了奥巴马与共和党竞选对手罗姆尼展开较量时经常表达的观点.

但IMF也指出,美国官方政策未能有效应对大量止赎房地产带来的挑战.

"在楼市,当局必须采取更多措施以降低止赎率,并消除妨碍较低的长期政策利率传导至抵押贷款利率的因素."IMF表示.

**IMF对美联储表示支持**

由於美国政界人士目前忙于选战,因此现在出台财政政策以刺激经济增长的可能性微乎其微.今年美国总统、众议院所有席位和参议院三分之一席位都面临改选.

然而美国联邦储备委员会(美联储,FED)却决定行动起来,在9月宣布第三轮量化宽松计划,该计划承诺每月将购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到就业市场状况改善.

此举招致共和党的批评,共和党认为美联储此举有加剧通胀的风险,并且通过提振经济而有利於奥巴马竞选连任,因此有干预政治之嫌.不过IMF对美联储的决定表示支持.

"美联储最近宣布的额外量化宽松措施及其对2015年中期之前维持低利率的政策指引,都是限制下行风险的及时举措.在政府和家庭继续其财务整顿时,货币政策需要保持宽松."

**加拿大经济复苏更为强劲**

全球经济展望报告对加拿大也重点着墨.IMF认为该国经济复苏要比美国更加强劲,部分归功于"异常有利的融资环境",但对由此引发的家庭负债比例上升表示担忧.

"加拿大的优先任务是确保房地产市场的风险和家庭负债的上升幅度依然良好受控,不会令金融体系变得脆弱."IMF指出,"如果家庭负债比例继续攀升,就可能需要考虑更多措施加以应对."(完)

--编译/审校 郑茵/徐文焰/张涛/戴素萍

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