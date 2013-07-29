IMF敦促美联储就退出策略进行有效沟通且避免利率过度波动

路透华盛顿7月26日 - 国际货币基金组织(IMF)周五表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)需就其退出大规模货币刺激计划与外界进行有效沟通，同时也要避免利率的过度波动。

IMF在其对美国经济的年度评估报告中称，尽管美联储在货币政策正常化方面拥有多种工具，但解除刺激计划仍会给经济带来风险和挑战。

“近几周来出现了一波动荡走势，说明即使是在有明确策略的情况下，依然可能出现一段时期的动荡，金融机构和监管当局需要做好准备，”IMF负责美国事务的代表团团长Gian Maria Milesi-Ferretti表示。

美联储主席伯南克宣布将在今年稍晚开始缩减每月850亿美元的购债计划，而且要在2014年年中之前结束这一计划。该决定导致6月全球股市和债市大跌。

从美国公债到住房抵押贷款等利率均大幅上扬，有可能损及消费者和企业信贷。

美联储此后已明确表示，缩减购债计划的进程取决于经济形势。

“我们认为，美联储缩减购债速度以经济表现为前提，这一策略是明智的，这对于维持经济复苏所需动能十分关键，”Milesi-Ferretti在电话中对记者表示。

由于就业市场复苏加强，许多分析师预计美联储最早可能在9月的政策会议上宣布缩减刺激计划。

Milesi-Ferretti称，2013年IMF成长预估分析报告显示，美联储可能在明年初才开始缩减刺激规模。相比美联储的预估，IMF的预期较弱。

IMF预计美国今年经济成长1.7%，2014年加速至2.7%。2012年美国经济增长2.2%。

今年拖累GDP成长的主要因素是政府节支举措，IMF称之“步伐过快”。(完)

(编译 兰秀娟/李爽 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。