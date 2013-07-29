IMF敦促美联储就退出策略进行有效沟通且避免利率过度波动

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透华盛顿7月26日 - 国际货币基金组织(IMF)周五表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)需就其退出大规模货币刺激计划与外界进行有效沟通，同时也要避免利率的过度波动。
IMF在其对美国经济的年度评估报告中称，尽管美联储在货币政策正常化方面拥有多种工具，但解除刺激计划仍会给经济带来风险和挑战。
“近几周来出现了一波动荡走势，说明即使是在有明确策略的情况下，依然可能出现一段时期的动荡，金融机构和监管当局需要做好准备，”IMF负责美国事务的代表团团长Gian Maria Milesi-Ferretti表示。
美联储主席伯南克宣布将在今年稍晚开始缩减每月850亿美元的购债计划，而且要在2014年年中之前结束这一计划。该决定导致6月全球股市和债市大跌。
从美国公债到住房抵押贷款等利率均大幅上扬，有可能损及消费者和企业信贷。
美联储此后已明确表示，缩减购债计划的进程取决于经济形势。
“我们认为，美联储缩减购债速度以经济表现为前提，这一策略是明智的，这对于维持经济复苏所需动能十分关键，”Milesi-Ferretti在电话中对记者表示。
由于就业市场复苏加强，许多分析师预计美联储最早可能在9月的政策会议上宣布缩减刺激计划。
Milesi-Ferretti称，2013年IMF成长预估分析报告显示，美联储可能在明年初才开始缩减刺激规模。相比美联储的预估，IMF的预期较弱。
IMF预计美国今年经济成长1.7%，2014年加速至2.7%。2012年美国经济增长2.2%。
今年拖累GDP成长的主要因素是政府节支举措，IMF称之“步伐过快”。(完)
(编译 兰秀娟/李爽 审校 徐文焰)
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