IMF警告美国财政刺激不确定性及中国信贷增长为亚洲风险因素

路透东京6月5日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏周一表示，亚洲经济前景笼罩的风险因素包括，美国预期的财政刺激规模不够明确，中国国内信贷迅速增长等。

“在需求更强劲和宽松政策的帮助下，亚洲国家将继续引领全球增长，”古泽满宏在东京参加该地区财政政策和人口构成研讨会上发表讲话称。

“尽管如此，近期前景仍面临重大的不确定性和风险，”他说道。

IMF财政事务部副主管Sanjeev Gupta代表古泽满宏发表了事先准备好的讲话。古泽满宏因其航班被取消，未能出席研讨会。(完)