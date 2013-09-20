IMF敦促美国支持投票权改革 并消除预算问题分歧

* 美国仍未批准IMF于2010年提出的改革方案

* IMF总裁拉加德称美国国会围绕预算问题的争论可能损及经济

* 拉加德称美联储维持政策不变是听取了IMF的建议

路透华盛顿9月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周四敦促美国决策层支持该机构推行重大改革，并弥合有关预算问题的政治分歧，以消除经济与市场面临的一大风险。

IMF在2010年同意改革管理架构，让新兴经济体发挥更大的影响力，并使中国成为第三大成员国。但如果没有美国国会的批准，这项投票权改革就无法推进。

IMF总裁拉加德称，改革将令IMF获得更多资金以防范和解决危机。

“这些‘投票权配额’改革需要包括美国在内的所有成员国支持，”拉加德在美国商会称。

这是IMF总裁20年来首次在美国商会发表讲话，可能意味着IMF希望能更好地得到美国企业领袖的理解。

美国是IMF最大成员国，也是唯一在投票权中占控制权重的国家，这意味着任何重大改革都必须得到美国批准才能进行。根据改革计划，美国所占表决权权重将小幅下降，但仍拥有对决议的否决权。

拉加德呼吁美国尽快解决预算和债务上限问题上的政治不确定性。美国议员仍在提高联邦借款的合法上限方面争吵不休。

国会的共和党人已呼吁在同意提高债务上限前，需要进一步削减开支，推迟实施奥巴马医疗法案。

“解决这一问题至关重要，而且对于信心、市场和实体经济都是越早越好，”拉加德称。

她说，全球经济增长势头依然“低迷”。IMF将在10月举行年度会议前，公布对未来全球经济增长的官方预估。

美联储称，周三决定维持经济刺激政策不变的原因之一，就是财政问题之争存在不确定性。美联储的决定令许多投资者大感意外。

拉加德在发表演讲后表示，美联储维持当前购债步伐不变的决定符合IMF的建议。IMF认为应当循序渐进地撤出经济支撑举措，要考虑到数据表现并就此进行明确沟通。

拉加德指出，IMF在7月发布美国经济预估时，曾预测美联储应在2013年年底开始缩减购债规模。

“未来的具体情况将决定(美联储)主席和政策委员会认为什么时间(缩减刺激政策)合适，但就目前而言，我们一直以来所建议的方式还是适当的，”拉加德在谈到美联储未减少购债时称。(完)

(编译 朱晓军/徐文焰；审校 李爽/张荻)

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