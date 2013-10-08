IMF认为美国不太可能出现债务违约 但若出现则是致命的

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透华盛顿10月8日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，美国不太可能出现债务违约，但若真的发生，那将对全球产生灾难性的影响。
IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)说：“债务违约的影响将很快传导，可能会导致金融市场出现重大危机，无论是在美国还是海外...我们认为这是一个尾部风险，低概率风险，但如果真的发生那么会造成重大影响。”
他还表示，如果持续的时间不长，美国政府关门仅会造成有限的影响，但如果拖得很长则可能会影响美国的经济复苏。(完)
(编译 王洋; 审校 杜明霞)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。