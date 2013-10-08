IMF认为美国不太可能出现债务违约 但若出现则是致命的

路透华盛顿10月8日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，美国不太可能出现债务违约，但若真的发生，那将对全球产生灾难性的影响。

IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)说：“债务违约的影响将很快传导，可能会导致金融市场出现重大危机，无论是在美国还是海外...我们认为这是一个尾部风险，低概率风险，但如果真的发生那么会造成重大影响。”

他还表示，如果持续的时间不长，美国政府关门仅会造成有限的影响，但如果拖得很长则可能会影响美国的经济复苏。(完)

(编译 王洋; 审校 杜明霞)

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