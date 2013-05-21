IMF称美国削减预算赤字速度过快 损及经济增长

路透华盛顿5月20日 - 国际货币基金组织(IMF)周一表示，美国在政府节支措施上过度投入，这是IMF对于美国削减预算赤字努力最为直言不讳的评论。

尽管失业率仍高，美国仍准备在今年进行近50年来最大规模的削减预算赤字行动。

“我们认为这太过头了，”IMF财政事务部门主管Carlo Cottarelli在一项会议上称。

IMF曾建议陷入债务危机的欧洲政府积极缩减赤字，以赢回债权人的信心。

但Cottarelli表示，美国在短期内陷入类似危机的风险非常低。即使将通胀纳入考量，美国的利率仍在低档，这是债权人仍对美国偿债能力有信心的迹象。

“美国没有必要这么迅速动作，”他说。

Cottarelli表示，较缓慢的财政整顿，应搭配让预算得以维持的长期计划，因美国人口逐渐老化，对于政府福利的需求将增加。

多数经济分析师认为，若非美国致力缩减赤字，美国经济将会更快速增长。

“这给成长带来了不必要的影响，”Cottarelli称。(完)

(编译 王冠中; 审校 戴素萍)

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