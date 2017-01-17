焦点：IMF调升美国今明两年经济增速预估 反映特朗普政策效应

2011年8月，图为美国亚利桑那州凤凰城市场内待售的水果。 REUTERS/Joshua Lott

路透华盛顿1月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周一上调美国2017及2018年经济成长率预估，因预期美国下任总统特朗普将推出减税及支出计划，但IMF表示，几个重要新兴市场国家的增速减弱，将大致抵销美国经济的提振效应。

IMF公布最新全球经济展望报告，维持全球2017及2018年经济增速预估不变，分别为3.4%及3.6%，与10月预测相同，2016年成长率估计为3.1%，为2008-2009年金融危机来最低。

随着特朗普拟定减税及基建等财政刺激措施，IMF上调美国2017年国内生产总值(GDP)增幅预估0.1个百分点，2018年预估上调0.4个百分点。

IMF表示，预估美国2017年经济增幅为2.3%，2018年为2.5%，并称由于美国经济已接近充分就业，这也可能推升通胀。

“如果财政刺激推动的需求增长，碰上产能更加吃紧，将有必要进行更快的升息以抑制通胀，美元将因此大幅升值，实质经济增长率将下降，预算压力将加大，美国经常帐赤字将扩大，”IMF首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)在声明中称。

他补充表示，这样的情况有可能招致更多保护主义措施和报复性质的回应。

但IMF的新展望报告并未将特朗普提议的贸易政策纳入前提假设；特朗普提议的贸易政策包括对墨西哥和中国商品征收关税，重新谈判美国-加拿大-墨西哥北美自贸协定。

不过IMF的确假设美元会走强，油价将持坚，“通胀压力将加大以及美国货币政策正常化步伐较快”。

尽管油价和大宗商品价格上涨已经改善了尼日利亚等石油出口国的前景，但美国公债收益率曲线趋陡以及资金环境趋紧，将会给墨西哥等一些较大的新兴市场经济体带来负面影响。

IMF将今明两年墨西哥经济增长率预估下调0.6个百分点，指因围绕美国政策导致投资充满变数。

IMF将对中国2017年经济增长率预估修正至6.5%，较10月估值上调0.3个百分点，因预期政府将会延续刺激政策，不过维持对2018年的预估不变，仍预估经济增长率将放缓至6.0%。

IMF称，中国经济对刺激政策的倚赖、债务快速扩张、和处理企业债务进程缓慢，引发“经济更大幅放缓甚至破坏性调整的风险”。

印度正面临政府作废大额流通纸币做法的冲击，这令IMF将2016-17财年印度经济增速预估整整下调了一个百分点至6.6%。

IMF还将2017-18财年印度经济增长预估从7.6%下调至7.2%。

IMF将2017年欧元区和日本的经济增速预估分别上调0.1个百分点，主要是因为这两个经济体在2016年下半年表现好于预期。英国今年的经济增速预估被上调0.4个百分点，但2018年经济增速预估被下调0.3个百分点。

IMF表示，风险偏于下档，潜在的风险来源包括保护主义政策、资金环境趋紧、欧洲银行体系的压力以及地缘政治紧张态势升级。

不过IMF也指出，如果美国或中国的政策刺激大于目前的预期，那么经济增长有高于预期的潜力。IMF称，预计下次在4月发布全球经济展望时，美国的政策动向将更为明朗化。(完)