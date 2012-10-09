IMF副总裁呼吁美国应对财政悬崖问题

路透东京10月8日电---国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周一表示,美国陷入政治僵局,无法为日益逼近的"财政悬崖"找到解决办法.这种局面正在加剧经济的不确定性、抑制企业投资和威胁经济增长.

利普顿在东京接受路透访谈时称,美国需要通过更多行动来表明其正在努力应对明年初的减税到期以及自动支出削减问题.届时,除非国会采取措施,否则将会启动加税和自动削减支出.

利普顿称,美国财政紧缩隐忧和欧元区危机是全球经济所面临的两大风险.虽然主要注意力都放在了欧洲,但利普顿强调,美国财政问题也是相当严重的威胁.利普顿曾担任美国总统奥巴马的经济顾问.

"政治上的双方(应)表明,愿意作出妥协并解决这个问题...这可能有助於降低正在影响美国投资者和消费者的不确定性."他说道.

"不容易找到短期金融市场担忧迹象.另一方面,也很难找到愿意长期投资的企业.当你问企业为何不投资,它们表示因为有不确定性.对我来说,这就明显证明了有问题存在,"利普顿表示.

利普顿表示,民主党和共和党都固守根深蒂固的立场,如果11月美国总统大选中的胜者提早表明其妥协意愿,将有利於企业信心.

利普顿表示,如果政治立场变得更加两极化,企业信心将会进一步受损.

他并称,国际货币基金组织(IMF)和世界银行会议的重心将放在欧洲如何在执行买债计划等重要决策时展现一致性.欧洲央行承诺以买债计划来压低西班牙等受困国家的借款利率.

"我们的看法是欧洲做出了重要的决定,可望为解决危机舖路,"利普顿表示."国际社会将希望讨论欧洲如何展现团结,及时有力地共同执行已经决定的事项."

他表示,应对欧洲问题的行动需要从三方面入手:各国政府应该努力改善自身的政策;欧洲的机构应该要确保各国能够继续进入市场;政治人物需要详加说明他们将如何重新设计欧元区金融系统.

利普顿表示,IMF愿意帮助西班牙和其他欧洲国家.迄今,除了希腊、爱尔兰和葡萄牙向IMF-欧盟计划求援外,没有其他国家要求金融协助.(完)

--编译 洪曦/戴素萍;审校 张涛

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