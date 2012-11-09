IMF敦促美国迅速达成永久性化解财政悬崖问题的协议

路透华盛顿11月8日电---国际货币基金组织(IMF)周四敦促美国快速就长久性解决方案达成协议,避免明年初增税和减支措施自动生效,并称权宜之计可能伤及全球经济.

周四公布的一份报告显示,IMF提醒欧元区危机及美国财政悬崖问题可能导致政治僵局的威胁,对全球经济构成最大风险.这份报告是为11月4-5日在墨西哥召开的20国集团(G20)财长会议准备的.

按照现有法律,可能於2013年初实施总计6,000亿美元的政府减支和增税措施,很多人认为这恐怕会把美国经济拖入衰退.

IMF在报告中表示,"在最後关头达成的依赖次优方案,或者基本上是缓兵之计的协议,可能最终被证明是有害的."

IMF表示,如果美国国会无法避免增税节支,美国经济可能将陷入衰退.

该组织称,美国财政大幅紧缩影响的严重性,"部分取决於财政悬崖持续的时间."

IMF还敦促华府达成可信的政府债务削减计划,并提醒称,如果不能实现,可能将"加重不确定性,"或将"逐步削弱美元的储备货币地位,并对美国公债收益率产生上行压力."

尽管在解决欧债危机方面已取得一些进展,但IMF敦促欧洲提出银行业联盟路线图,然後尽快实施.

该组织并称,面临高昂借贷成本的欧元区国家应执行财政调整计划,如果必要的话,向欧洲紧急救助基金申请财政援助.

IMF称,欧元区二线国家执行的撙节措施在政治和社会层面有可能越来越站不住脚.希腊、葡萄牙和爱尔兰等国家目前正在执行IMF-欧盟监管下的撙节措施,以换取国际救助.(完)

--编译 王翔琼/于春红;审校 王丽鑫/张荻

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