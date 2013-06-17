IMF称美国财政紧缩政策“计划不周”

路透华盛顿6月14日 - 国际货币基金组织(IMF)周五呼吁美国取消政府全面减支计划，并建议美国联邦储备委员会(美联储/FED)购债计划至少要继续实施到今年年底。

IMF在对美国经济的年度评估中预计，今年经济料仅缓慢成长1.9%。如果不是因为美国削减政府预算赤字的速度过快，IMF的预估成长率本来最多还会再高1.75个百分点。

IMF还将2014年经济成长预估调低至2.7%，4月时的预估为3%。IMF在4月时还认为美国的减支举措将会取消，但现在已经放弃这一设想。

美国政府在3月大幅削减联邦预算，继1月增税之后进一步给经济带来拖累。

IMF表示，美国应该放弃削减支出的做法，转而采行一项放慢“福利(entitlements)”支出增长的计划。“福利”是指由政府提供资金支持的医疗保障和养老金计划。IMF还希望美国增加税收。

“2013年赤字削减速度过快且计划不周”，IMF认为。“应该代之以一种削减福利支出和增加税收相结合的举措，前期削减力度要小于后期。”

IMF警告称，削减教育、科学和基础设施建设支出可能降低经济成长潜力。

虽然IMF认为美国各级政府债务总额有可能在2015年之后下降，但公共财政仍难以为继，因受人口老龄化和医保支出增多的影响。

“目前，我们的建议只是放慢(削减预算)，”IMF总裁拉加德在新闻会上说。“我们还建议加快落实中期计划以恢复长期财政可持续性。”

她表示，医保和其它项目支出过高的影响会随着时间的推移不断增大，因此迅速采取行动加以应对就显得非常重要了。

**暂时维持宽松政策**

IMF建议美联储至少维持大规模资产购买计划到今年年底，以此支撑美国复苏，不过也应做好将来削减计划的准备。

美联储目前每月购买850亿美元美国公债和抵押贷款支持证券，力图降低借贷成本并刺激就业增长。拉加德称，IMF设想的是美联储在明年开始削减购债计划。

围绕美联储可能会在何时开始削减购债计划的臆测近期已引发金融市场动荡。美联储主席贝南克上个月表示，如果经济似将保持动能，则可能会在“未来的某此会议上”决定放缓资产购买速度。此番言论激起市场猜测。

近日资金流出债券基金且波动性加剧，是市场将可能如何回应美联储削减其大规模货币刺激计划显现出令人担忧的端倪。

IMF称，削减宽松货币政策可能面临挑战，美联储有效与市场沟通至关重要。

IMF还表示，长期维持低利率可能在将来产生意想不到的后果，播种下未来金融脆弱性的种子。(完)

(编译 郑茵/王翔琼; 审校 王丽鑫)

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