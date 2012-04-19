美国暗示乐见IMF扩充资金规模计划

* 美国不会提供资金,但乐见其他国家出资

* 美国减轻施压要求欧洲更多作为

* G20主席国墨西哥看好达成IMF资金协议

路透华盛顿4月18日电---对於扩大国际货币基金组织(IMF)资金规模的计划,美国周三表达支持态度,暗示20国集团(G20)国家之间对欧洲解决债务危机的努力更加满意.

美国政府本身将不会提供更多的资金,但美国财政部长盖特纳正面肯定其他国家的出资承诺,可能有助本周G20华盛顿会议达成扩大IMF银弹协议.

计划构想是扩充IMF资金,以便能够协助受到欧元区危机波及的非欧洲国家.

IMF增资料将成为G20财长周四晚宴及周五会议的主导议题.而且这亦将是周六IMF半年一度会议上的首要议题.

盖特纳在布鲁金斯学会发表演讲时说,数国陆续提出的增资承诺,应该可以让金融市场清楚看出,必要时IMF可以迅速扩充规模,这项因素可以缓解与危机相关的紧张情绪.

盖特纳接受提问时,台下的日本驻美国大使起身提醒说,日本政府将向IMF增资600亿美元.瑞典和丹麦亦己宣布额外注资170亿美元.

盖特纳称,IMF能快速筹得资金,以便必要时协助缓解欧洲危机对其他国家经济的影响,这将是一个积极的信号.

"事实上我们非常支持增资进程,而且本周我们亦将非常支持有关增资的议题,"他说.尽管盖特纳重申了美国将不会对IMF进一步增资,但他也避免像过去一样指称欧洲必须先做出更多努力.

**有望达成协议**

在周二刊出的一篇专访中,IMF总裁拉加德称期望本周达成的协议能提升IMF资金规模至少4,000亿美元.IMF曾在1月份表示需要6,000亿美元,但随着金融危机担忧缓解,IMF调降了融资规模估计.

尽管欧洲已采取行动构建自身防火墙而赢得一些赞扬,但IMF本周警告称,对於2007-2009年金融危机後的全球经济温和复苏,欧债危机仍是单一最大威胁.

"解决欧洲的问题不在於防火墙,而是欧洲在一段持续时间内要作的决定;具有决定性的是欧洲方面的行动,而不是外部资金,"加拿大央行总裁卡尼在一个记者会上表示.

兼任金融稳定委员会主席的卡尼称,G20尚未就如何开展达成共识.

与美国类似,加拿大也不愿向IMF提供更多资金."的确,欧洲人需要着手采取更多行动,"加拿大财长费海提在多伦多对记者表示.

但墨西哥财长Jose Antonio Mead乐观看好将达成IMF增资协议.他表示,日本、瑞典和丹麦的承诺是进展良好的迹象.他的说法可能意义重大,因墨西哥担任今年G20主席国,不仅有机会规划整体计划,而且也会对结果产生影响.

Meade谈及资金承诺时表示,"这为会议创造了良好的氛围."

IMF在其全球金融稳定报告中向欧洲提出建议:欧元区政策官员必须就财政整合提出一条明确路线,并集中监管银行,方能重振市场对货币联盟的信心,并达成长久的金融稳定.

"欧洲当局需要为投资人提供货币联盟的明确方向,因为这是要打造更大更好的欧洲,"IMF报告的金融顾问Jose Vinals说.

IMF还建议,欧盟应考虑以公共资金向银行业注入资本,这也是美国在2008年银行体系面临崩溃时所采取的措施.(完)

--编译 戴素萍/兰秀娟/肖群英/张荻;审校 蔡美珍

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