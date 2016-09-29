IMF总裁预计将下调美国经济成长预估 称贸易壁垒是“不当行为”

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透芝加哥9月28日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三表示，IMF将再度下调今年美国经济成长预估，称限制贸易是“经济中的不当行为”，会阻碍经济成长。
拉加德在西北大学讲话的准备稿中表示，因上半年遭遇的种种挫折，会再度下调美国经济成长预估。下周IMF和世界银行将举行年会。
IMF在7月已经将今年美国经济成长预估由2.4%下调至2.2%，因首季经济成长疲弱。IMF将在下周发布的最新全球经济展望中公布对美国成长的最新预估。
拉加德称，日本和欧洲经济成长料低于平均水平，但状况看来没有在恶化。
另外，她表示，中国和印度将继续保持相对较好的表现，经济成长幅度分别在6%左右和超过7%，而受经济衰退打击的巴西和俄罗斯开始出现一些改善的迹象。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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