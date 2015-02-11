IMF考虑中止美国否决权 以提升组织改革步伐--消息人士

路透华盛顿/莫斯科2月10日 - 根据三位熟知相关提案的消息人士表示，国际货币基金组织(IMF)理事会上个月在美国未参与情况下讨论了两个投票改革选项，其中包括一项可能让美国在IMF丧失否决权的提案。

看到陈述这些选项之IMF内部文件的消息人士表示，这项计划将要求美国暂时放弃在IMF表决时的控制权。IMF内部对美国阻碍改革的失望情绪升高，而改革旨在提升部分新兴国家于组织内的话语权。

过去一年，俄罗斯与巴西不断公开推行此一构想，俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周二表示，这能够鼓励美国国会采取行动。

根据其中一项提案，IMF理事会将把可用资源倍增一事与理事会变动脱钩，不过这必须经过美国同意。

第二项提案将依据一种“特别的”增加方式，提升部分新兴国家的投票权，而此案无需触及美国的否决权。

但中国等国家的表决权比重将只会微幅增加，而这个选项也无法解决IMF的财务困境；IMF于全球金融危机高峰期愈发仰赖暂时性协议，以支应希腊与乌克兰等国家的重大贷款计划。

根据匿名消息人士，IMF理事会尚未决定要进行两项计划中的哪一项，将于4月IMF与世界银行的会议中进一步讨论再做决定。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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