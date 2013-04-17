IMF称美国政治僵局的结果意外降低了赤字“有些讽刺”

路透华盛顿4月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周二承认，美国政府今年实施的全面减支举措令该国的赤字和债务前景明显改善。IMF将这些举措称为“荒谬的”。

“对美国来说，两党僵局导致了各方都不愿意看到的结果，也就是自动减支举措(sequester)，这有点讽刺，”IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)表示。

他指出，美国财政紧缩政策很可能令2013年全国国内生产总值(GDP)增长率减少1.5-2.0个百分点，但对于解决赤字和债务问题也有正面作用。

“全面减支举措是荒谬的。这是处理问题的错误方式。但它的确也有一些作用--它降低了赤字，并缓和了对于美国债务可持续性的疑虑，”布兰查德在IMF发布半年度全球经济展望的记者会上称。

IMF最新的财政监测报告估计，美国今年赤字与GDP之比将下降大约2.0个百分点，至6.5%。(完)

(编译 徐文焰；审校)

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