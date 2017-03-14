美国税改计划可能通过汇率影响其他经济体--IMF首席经济学家

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透柏林3月13日 - 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)周一称，美国税法目前对出口商的有利程度大于对进口商，改革税法将会支撑美元升值，从而波及到其他经济体。
“将产生明显的溢出效应，我们会对此给予观察，”奥伯斯法尔德说道，并表示20国集团(G20)财长和央行官员本周晚些时候将在德国巴登-巴登的会议上讨论此问题。
“这是一个无可厚非的话题...会被拿来讨论。财长们将提出很多问题，”奥伯斯法尔德称，他并补充认为，提议中的边境调节税可能通过汇率渠道对其他经济体产生影响。
沙特等新兴经济体所受的影响或将最为严重。
被问及欧洲央行的超宽松货币政策时，虽有一些保守派决策人士要求央行逐步退出刺激，但奥伯斯法尔德称央行的工作卓有成效，IMF不建议过早撤出宽松刺激政策。
他还表示，英国退欧谈判应着眼于尽快达成协议，以避免不确定性。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
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