美国税改计划可能通过汇率影响其他经济体--IMF首席经济学家

路透柏林3月13日 - 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)周一称，美国税法目前对出口商的有利程度大于对进口商，改革税法将会支撑美元升值，从而波及到其他经济体。

“将产生明显的溢出效应，我们会对此给予观察，”奥伯斯法尔德说道，并表示20国集团(G20)财长和央行官员本周晚些时候将在德国巴登-巴登的会议上讨论此问题。

“这是一个无可厚非的话题...会被拿来讨论。财长们将提出很多问题，”奥伯斯法尔德称，他并补充认为，提议中的边境调节税可能通过汇率渠道对其他经济体产生影响。

沙特等新兴经济体所受的影响或将最为严重。

被问及欧洲央行的超宽松货币政策时，虽有一些保守派决策人士要求央行逐步退出刺激，但奥伯斯法尔德称央行的工作卓有成效，IMF不建议过早撤出宽松刺激政策。

他还表示，英国退欧谈判应着眼于尽快达成协议，以避免不确定性。(完)