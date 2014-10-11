美呼吁推升全球需求 刺激经济增长

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月10日（记者 Jason Lange） - 美国周五强烈呼吁推升全球需求，并呼吁经济强劲、预算状况良好的国家作出更多努力，推动经济增长。

“需求增长疲弱是很多国家经济持续表现欠佳的罪魁祸首，”美国财政部长雅各布·卢在准备向国际货币基金组织（IMF）指导委员会发表的声明中称。

“那些拥有国际收支盈余及财政灵活度的国家，更是义不容辞，应该进一步为支持全球经济调整做出贡献。”他说道。这看来指的是德国。

华盛顿一直向德国施压，要求后者采取更多行动，帮助欧元区走出深度经济危机，但德国则对要求其增加支出的呼声持抵制态度。

雅各布·卢称，欧洲国家还需要提高其经济体的生产率。相比财政刺激手段，这是德国更青睐的政策选项。

“需求和结构性供应面改革应齐头并进，以促进更强劲的经济增长。”他在谈及欧洲时说道。

雅各布·卢在声明中还呼吁全球最大经济体信守承诺，避免竞相货币贬值。（完）