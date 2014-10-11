美呼吁推升全球需求 刺激经济增长

表格: 中国3月大豆、豆粕和菜籽粕出口分项数据
路透北京4月25日 - 以下是中国3月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等出口分项数据一览表(单位均为吨): 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 出口: 大豆 12,106 10.63 771.26 32,092 6.42 目的地 日本 3,480 -9.29 818.96 8,084 -16.46 韩国 2,623 15.4 850.64 10,423 118.38 美国 2,525 62.61 670.15
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月10日（记者 Jason Lange） - 美国周五强烈呼吁推升全球需求，并呼吁经济强劲、预算状况良好的国家作出更多努力，推动经济增长。
“需求增长疲弱是很多国家经济持续表现欠佳的罪魁祸首，”美国财政部长雅各布·卢在准备向国际货币基金组织（IMF）指导委员会发表的声明中称。
“那些拥有国际收支盈余及财政灵活度的国家，更是义不容辞，应该进一步为支持全球经济调整做出贡献。”他说道。这看来指的是德国。
华盛顿一直向德国施压，要求后者采取更多行动，帮助欧元区走出深度经济危机，但德国则对要求其增加支出的呼声持抵制态度。
雅各布·卢称，欧洲国家还需要提高其经济体的生产率。相比财政刺激手段，这是德国更青睐的政策选项。
“需求和结构性供应面改革应齐头并进，以促进更强劲的经济增长。”他在谈及欧洲时说道。
雅各布·卢在声明中还呼吁全球最大经济体信守承诺，避免竞相货币贬值。（完）
编译：程芳 发稿：朱淑珍
路透北京4月25日 - 以下是中国3月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等出口分项数据一览表(单位均为吨): 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 出口: 大豆 12,106 10.63 771.26 32,092 6.42 目的地 日本 3,480 -9.29 818.96 8,084 -16.46 韩国 2,623 15.4 850.64 10,423 118.38 美国 2,525 62.61 670.15
路透北京4月25日 - 以下是中国海关公布的3月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 95,555,413 11.49 81.73 270,881,794 12.22 原产地 澳大利亚 58,946,397 7.53 80.31 166,302,838 10.83 巴西 19,118,584 8.24 90.67 55,570,097 3.82 南非 3,981,459 -9.73 82.47 11,350,566
路透北京4月25日---以下是中国海关公布的3月小麦、大麦、玉米、大米进口和出口分项数据 一览表（单位均为吨）： 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 小麦 502,120 140.48 204.31 1,069,442 92.25 原产地 澳大利亚 234,601 130.35 197.97 624,265 127.77 美国 219,958 - 214.95 287,895 10,920.31 哈萨克斯坦 45,595 2.17 180.65 83,8