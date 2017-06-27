美国经济：IMF下调美国经济增长预估，称特朗普财政刺激计划缺乏细节

IMF在对美国经济政策进行评估后发表的一份声明中称，特朗普政府将经济增长年率在较长时间内维持在3%以上的假设不太可能实现，部分因为劳动力市场已经处于与充分就业相一致的水平。

IMF在4月时预计，今年美国经济增长2.3%，明年增长2.5%，部分基于预期的减税和新联邦支出举措带来的提振。但考虑到特朗普政府“仍在不断调整的政策计划”缺乏细节，IMF称，决定将上述政策给经济带来的刺激的假设从预估中去除。(完) (编译 刘静；审校 母红)