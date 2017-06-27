美国经济：IMF下调美国经济增长预估，称特朗普财政刺激计划缺乏细节

标题新闻：美国总统特朗普表示有信心参议院最终将批准旨在取代“奥巴马医保”的医保议案
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路透华盛顿6月27日 - 国际货币基金组织(IMF)周二称，将今明两年美国经济增长预估下调至2.1%，去除对特朗普政府减税和财政刺激计划将提振美国成长的假设。
IMF在对美国经济政策进行评估后发表的一份声明中称，特朗普政府将经济增长年率在较长时间内维持在3%以上的假设不太可能实现，部分因为劳动力市场已经处于与充分就业相一致的水平。
IMF在4月时预计，今年美国经济增长2.3%，明年增长2.5%，部分基于预期的减税和新联邦支出举措带来的提振。但考虑到特朗普政府“仍在不断调整的政策计划”缺乏细节，IMF称，决定将上述政策给经济带来的刺激的假设从预估中去除。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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路透上海6月28日 - 中国山东省财政厅周三公告称，将于下周三（7月5日）招标发行总额34.65亿元人民币的专项地方债，期限五年。 上述专项债为山东省今年第二批及第三批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 专项债券 5年 24 7月5日下午14:00-14:40 7月6日 (第二批) 专项债券 5年 10.65 7月5日下午15:00-15:40 7月6日 (第三批 )