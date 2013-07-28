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债券 | 2013年 7月 29日 星期一 07:18 BJT

更新版-美国金融：IMF敦促美联储就退出策略进行有效沟通且避免利率过度波动

从美国公债到住房抵押贷款等利率均大幅上扬，有可能损及消费者和企业信贷。

美联储此后已明确表示，缩减购债计划的进程取决于经济形势。

“我们认为，美联储缩减购债速度以经济表现为前提，这一策略是明智的，这对于维持经济复苏所需动能十分关键，”Milesi-Ferretti在电话中对记者表示。

由于就业市场复苏加强，许多分析师预计美联储最早可能在9月的政策会议上宣布缩减刺激计划。

Milesi-Ferretti称，2013年IMF成长预估分析报告显示，美联储可能在明年初才开始缩减刺激规模。相比美联储的预估，IMF的预期较弱。

IMF预计美国今年经济成长1.7%，2014年加速至2.7%。2012年美国经济增长2.2%。

今年拖累GDP成长的主要因素是政府节支举措，IMF称之“步伐过快”。(完) (编译 兰秀娟/李爽 审校 徐文焰)
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