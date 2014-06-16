《综述》IMF下调美国成长预期，称2017年底前无法实现充分就业

* IMF下调2014年美国成长预期至2%

* 在2017年底之前无法实现充分就业

* 低通胀应为美联储保持低利率提供依据

* IMF预计美国经济的潜在成长率为2%

路透华盛顿6月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周一下调美国经济成长预期，并称在2017年底之前无法实现充分就业，使利率得以在较金融市场预期更长的时间内保持在近零水平。

IMF在美国经济年度评估报告中将2014年成长预期从4月预估的2.8%调降至2%，因经济活动在首季萎缩。IMF维持2015年成长预估在3%不变，因在严冬过后就业岗位增加。

IMF称，“近期的数据显示，目前经济活动已开始大幅反弹，今年剩余时间和明年成长应远超潜在水平。”

但IMF指出，未来该国的潜在成长率仅为2%左右，低于历史均值，因人口老化，以及生产率增长缓慢。

IMF敦促美国政府提高最低薪资，以扶助支撑经济，并对抗贫困率居高不下的情况。IMF称，美国的联邦最低薪资目前为薪资中值的38%，低于多数工业化国家的标准。

IMF称，预期显示，如果通胀保持在低位，美国经济要到2017年底才能恢复充分就业。IMF指出，“如果上述情况真的出现，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可以在较目前市场预期的2015年中之后更长时间内保持利率在近零水平。”

另外，IMF警告称，金融市场对可能出现的波动性或许有些估计不足，因为，用IMF总裁拉加德的话说，美国利率为成长前景笼罩了“一层不确定性”。

IMF称，美联储应考虑进一步调整政策沟通手段，以给市场提供更明确的指引，其中包括在每次政策会议后举行记者会，并发布季度货币政策报告等。目前，美联储每季度举行一次记者会，每半年向国会提交一份货币政策报告。

IMF表示，“美联储政策制定委员会可以向市场提供更明确的信息，以反应在货币政策制定过程中，金融稳定性考量发挥了多大的作用。”美联储将在本周二和周三举行会议，讨论政策立场。

IMF敦促美国增加在基础设施和教育领域的支出，并部分调整税收体系，其中包括提高联邦汽油税，恢复对研发领域的税务优惠等，以扶助刺激经济成长。

IMF称，未来决策者还应改革公司税，推出碳排放税，并推进联邦增值税的实施。

IMF还表示，加大对促成长财政政策的依赖，可以使美联储更快撤走非常规货币刺激政策。