IMF呼吁美国尽快消除"财政悬崖"的不确定性

IMF呼吁美国尽速消除"财政悬崖"的不确定性 拉加德:财政悬崖的威胁可能损及今年经济成长 IMF下修2013年美国经济增长预估 IMF称美国需要可靠的财政强化计划

路透华盛顿7月3日电---国际货币基金组织(IMF)周二呼吁美国尽速消除财政政策的不确定性.若美国国会不采取行动,明年起美国财政政策将骤然收紧.

IMF总裁拉加德警告称,光是"财政悬崖"的威胁就可能削弱今年稍晚时的美国经济成长,她呼吁美国尽速采取因应措施.

她表示美国经济另一个主要风险,在於欧债危机恶化的可能性.

美国正面临减税优惠措施截止以及政府自动展开减支的大限,规模达4万亿(兆)美元.大多数分析师认为,在11月的总统及国会大选结束之前,国会不会采取行动来减轻冲击.

"至关重要的是,消除'财政悬崖'造成的不确定性,迅速调高美国债务上限,以及采取不会损及经济复苏的削减赤字速度,"IMF在其美国经济体质年度检视报告中表示.

IMF声明在其与美国当局开展年度经济磋商结束之际发表,是IMF对全部188个成员国开展定期评估的一部分.

拉加德警告称,围绕美国预算和债务上限可能引发的政治对决可能撼动全世界的信心.

去年围绕提高美国债务上限的争执打击金融市场,并成为去年8月标准普尔决定剥夺美国AAA最高债信评级的因素之一.

除日益迫近的预算紧缩外,美国还将在11月大选和年底间触及16.4万亿(兆)美元的法定债务上限.若国会未能调高债务上限,恐将导致美国发生信用违约.

多数分析师预计国会将在大选後达成协议,避免掉下"财政悬崖",并为议员研究长期预算和税收计划争取时间.但不确定的前景似乎已在影响到企业的雇佣和投资决策.

IMF预计美国经济今年将成长2%,并将2013年成长预估从4月时作出的2.4%降至2.25%.

但IMF警告称,如果国会未能放松将依据目前法律展开的约合GDP 4%的财政收紧举措,那麽本就温和的明年成长预估可能仍过於乐观.

IMF表示,如果国会不采取行动,美国经济明年初可能收缩,年度增长率可能远低於1%.

"我们认为财政调整是必要的,但不能饥不择食.调整必须合理而且肯定不能过度,"拉加德在一次新闻发布会上表示.

IMF认为要控制美国债务水平,需要在中期内增加财政收入和改革政府计划.但就目前而言,关注点应放在促进经济增长方面.

IMF称,美国"非常宽松的"货币政策十分适宜,并强调一旦经济状况恶化,美联储有进一步放宽政策的空间.(完)