IMF副总裁利普顿称料将于7月达成向希腊提供新贷款的协议

路透圣彼得堡6月21日 - 国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿称，IMF希望在7月与希腊达成提供新贷款的协议，此前相关谈判暂停，因为希腊政府需审视其经济策略。

“我们暂停了谈判，因为希腊政府正讨论其执政联盟问题。我们同意本月底重回谈判，”利普顿周五向路透记者表示。

“只要我们能在7月底前达成协议，此后一段时期的资金已经就绪，然后我们就能继续前进。”

为了获得欧盟-IMF救助贷款，希腊进行了一系列改革，但表现不尽如人意。近期该国在私有化进程上的延误引起市场担忧。

但利普顿表示，希腊政府正“致力于解决该国面临的问题”。

希腊执政联盟中最小的党派周五退出执政联盟，导致总理萨马拉斯在议会仅保持微弱多数优势。此前执政联盟内部因政府突然关闭国家广播电视公司ERT产生了分歧。

此时正值欧盟和IMF向希腊发放下一笔救助金的关头。因一些欧元区国家央行不愿展延其希腊债券部位，导致该国可能面临资金短缺问题。

**美联储削减刺激显示正面信号**

利普顿还认为，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)拟削减旨在复苏经济的货币刺激计划，引起市场波动，但新兴经济体仍应维持其金融市场的运转。

他称，“对于大多数国家而言，最好的办法是让市场发挥作用。市场可以在一定范围内处理资金的流入和流出。”

他认为，一些新兴债券市场的流动性也许需要监控，但不必担心外汇市场。

美联储削减刺激计划综合看来将是“正面”信号，因其表明美国经济强劲到足以帮助世界其他国家和地区的程度。

他表示，“美联储会退出(刺激举措)是因为经济复苏的强劲程度已经允许这样做。”

“我们担心，通过信贷来驱动投资繁荣的模式可能即将到达极限，”利普顿表示。

“我认为，央行将试图限制信贷增长，这很好理解。”(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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