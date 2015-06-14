IMF理事会将提高新兴国家表决权的改革决定延后三个月

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿6月12日 - 国际货币基金组织(IMF)理事会周五决定延后三个月对如何提高新兴国家在该组织中的表决权数做出决定，因其设法处理美国对这项改革的阻挠。
IMF成员国于2010年同意让中国和印度等国家有更多的表决权，使该组织的资源增加一倍，并降低西欧对24位成员组成的理事会的支配地位。
但美国政府一直无法说服美国国会通过协议所必须的资金调整。美国因为握有IMF表决时的控制权，因此可以阻挠IMF的改革。
为了能说服美国，IMF理事会已提出数项“过渡”计划，以提高一些新兴国家的表决权。IMF并订下6月底为做出决定的最后截至日期。
根据周五的声明稿，理事会表示，已将决定推迟至9月底，且将在12月中实施这些调整。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
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