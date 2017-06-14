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中国财经 | 2017年 6月 14日 星期三 16:56 BJT

IMF第一副总裁称中国需进一步收紧信贷流动

路透北京6月14日 - 国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周三在北京向记者表示，中国需要进一步收紧信贷流动，将贷款引导至支撑经济实质增长的活动中。

IMF周三将今年中国经济成长率预估上调至6.7%，指出是“受政策支持，尤其是扩张性信贷和公共投资”。

野村分析师在本周公布的一份报告中称，由于多年来依赖债务刺激来达成经济增长目标，中国发生金融危机的早期预警指标已经闪烁红色信号。国际清算银行(BIS)等其他银行也发出过类似警告。(完)

(编译 刘秀红；审校 王洋)

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