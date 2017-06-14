IMF第一副总裁称中国需进一步收紧信贷流动

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月14日 - 国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周三在北京向记者表示，中国需要进一步收紧信贷流动，将贷款引导至支撑经济实质增长的活动中。
IMF周三将今年中国经济成长率预估上调至6.7%，指出是“受政策支持，尤其是扩张性信贷和公共投资”。
野村分析师在本周公布的一份报告中称，由于多年来依赖债务刺激来达成经济增长目标，中国发生金融危机的早期预警指标已经闪烁红色信号。国际清算银行(BIS)等其他银行也发出过类似警告。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。