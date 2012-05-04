王岐山称美国支持将人民币纳入IMF一篮子货币

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京5月4日电---中国国家副总理王岐山周五在中美战略与经济对话後表示,美国支持将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)一篮子货币.
中国希望人民币成为IMF一篮子货币的组成部分,以期在未来将人民币发展成仅次于美元和欧元的替代储备货币.
但IMF表示,一种货币在被纳入一篮子货币前需先可自由兑换.而按中国预想,人民币到2015年才可实现自由兑换.(完)
--编译 宿泱韫; 审校 林高丽
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。