王岐山称美国支持将人民币纳入IMF一篮子货币

中国希望人民币成为IMF一篮子货币的组成部分,以期在未来将人民币发展成仅次于美元和欧元的替代储备货币.

但IMF表示,一种货币在被纳入一篮子货币前需先可自由兑换.而按中国预想,人民币到2015年才可实现自由兑换.(完)