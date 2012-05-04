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中国财经 | 2012年 5月 4日 星期五 18:44 BJT

王岐山称美国支持将人民币纳入IMF一篮子货币

路透北京5月4日电---中国国家副总理王岐山周五在中美战略与经济对话後表示,美国支持将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)一篮子货币.

中国希望人民币成为IMF一篮子货币的组成部分,以期在未来将人民币发展成仅次于美元和欧元的替代储备货币.

但IMF表示,一种货币在被纳入一篮子货币前需先可自由兑换.而按中国预想,人民币到2015年才可实现自由兑换.(完)

--编译 宿泱韫; 审校 林高丽

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