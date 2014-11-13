IMF警告欧元区经济成长或逊于预期

路透华盛顿11月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告表示，欧元区成长预估有下行风险，如果欧元区物价持续下跌，IMF也敦促欧洲央行采取行动。

IMF此番警告，与全球决策者对欧洲刺激经济成长并未上轨道的担忧互相呼应，此一议题应会成为本周稍晚20国集团(G20)在澳洲举行会议的讨论重点。

IMF在10月曾预测今年欧元区成长为0.8%，明年为1.3%。总部位于华盛顿的IMF为负责维护全球经济与金融稳定的借贷机构。

IMF在为G20会议准备的报告中表示，不过上月一系列令人失望的数据，已令欧元区经济温和成长的预估都成了疑问，其中包括欧元区最大经济体德国国内需求“意外”疲弱的数据。

欧元区已然接近衰退边缘，周五的一项报告料将显示第三季经济成长，与前一季增长0.1%的数字一致。欧元区过去一年物价仅上涨0.4%。

欧洲央行的任务之一是让通胀率保持在低于但接近2%的水平。

IMF表示，对欧洲央行近来维持利率在低点并向地区内银行业系统进一步注入资金的做法表示欢迎。

“但如果通胀前景没有改善，通胀预期继续下滑，欧洲央行应该会愿意采取更多行动，包括购买主权债，”IMF报告称。

IMF还警告称，乌克兰和中东地区的地缘政治紧张局势可能带来风险，全球主要央行之间的政策分歧也许导致金融市场修正。

美联储上月决定结束购债刺激计划，而日本央行则大举加快印钞速度，欧洲央行也在纠结是否要跟风日本。

10月中旬股市遭遇严重抛售，也让决策者担心市场动荡可能损及信心。

“近期的波动性增强，提醒我们前方将面临挑战，”IMF称。(完)

(编译 陈宗琦/郑茵 审校 戴素萍/王兴亚)

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