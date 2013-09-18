IMF警告计划整顿财政的国家削减预算勿操之过急

路透华盛顿9月17日 - 国际货币基金组织(IMF)周二发表一份内部人员报告指出，计划整顿财政的国家，不应该对削减预算操之过急，应该考量到投资人对本国债券信心的因素。

这份报告总结了从全球金融危机所获得的财政政策教训，但报告也指出，相关证据并非绝对，同时也没有提供什么具体准则，可供政府决定如何整顿财政的参考。

有关削减预算的合宜步伐议题，料将成为下个月20国集团(G20)财长及央行总裁华盛顿会议的焦点。

“最佳调节速度需视经济状况、公共财政情况、及市场压力程度而定，”报告指出。

IMF并表示，即使是那些亟需维持投资人信心的国家，为了避免降低债务/GDP之比的努力过度压抑经济成长，而变成反效果，对整顿财政行动设下“速限”或许是不错的构想。

2007-2009年的金融危机和全球衰退，颠覆了许多曾被公认的假定，其中包括可靠紧缩计划的时机、债务的安全水准以及财政刺激措施的影响。IMF指出，之前大家的共识是，政府越快控制住债务越好。

去年IMF遭到猛烈指责，当时IMF承认其在全球危机期间建议的撙节计划的成本，要比预期的更高，由此给经济造成的损失是预估规模的三倍。

IMF的承认加大了外界对那些负债严重的欧洲经济体大幅削减预算行为的批评，促使IMF软化了其自身对欧元区的撙节建议。

不过，周二出版的报纸显示，IMF称，那些已经失去债券投资者信心的国家，除了迅速削减债务，可能别无选择。同时，如果市场失去对于政府最终将使财政归于有序的信心，那么等待太长的时间来进行整固，可能亦会有所损害。

IMF表示，对于那些等得起的国家，政府应在“中期”实施撙节，但也应立即采取一些小措施来证明他们严肃对待削减预算。

“各国当局永远不会明确知道，一个更加渐进的调整方案是否比已选择实施的方案更容易被市场接受，或者导致信心崩溃，”IMF报告指出，并称大多数撙节措施短期内可能损及经济成长。

另一方面，危机显示出，财政刺激举措在严重衰退期间能有效提振经济，特别是在利率已经接近零的情况下。

IMF报告称，央行买入政府债券也帮助提高金融市场活力，不过有些人担心央行这种举措可能被视作将政府债务“货币化”，削弱货币政策的可信度。

IMF表示，只要投资者相信政府最终仍认真看待削减赤字，买进债券或许有用。

IMF表示，危机得出了一条确实的结论，即各国需要维持的债务水准要比先前所想的来得低，如此它们才能对未来冲击事件做出回应。

其称，“后危机的新共识表明，应对比预期要大的宏观经济冲击及或有负债，‘安全’的债务/GDP占比需要降低。”

政府应该也要注意民间领域及地区和地方政府的债务水准，需要有更好的财政透明度。

IMF表示，危机无法解释何以日本和美国等被视为避险的国家，可以维持如此高的债务水准，却不会影响其进入市场，而这种情况可以持续多久仍是个问号。(完)

(编译 蔡美珍/侯向明/杜明霞/戴素萍 审校 王洋)

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