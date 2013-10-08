IMF就非常规货币政策撤出的影响发出严厉警告

路透华盛顿10月7日 - 国际货币基金组织(IMF)周一表示，发达经济体收紧货币政策可能导致全球金融市场动荡，各国央行或许无力控制这些动荡。

IMF认为，在2007-2009年金融危机之后，美国联邦储备委员会(美联储)等央行出台的大规模购债等非常规货币政策帮助恢复金融秩序，并推动了全球经济成长。

这些举措亦有利于新兴市场，尽管有些国家表示资本流入吸引投资者寻求更高收益，对这些经济体形成冲击。

但撤回这些政策或许会产生更加复杂的负面影响，尤其是那些外资流入规模巨大的国家。

“通常在承受重压的市场中，这场突袭的降临总要比繁荣时期剧烈得多，而金融不稳定的祸根都是在繁荣时期种下的，”IMF谈及资本流动突然逆转所产生的风险时说到。

IMF没有明确说明如果资产购买计划缩减，哪个国家所受影响最大。不过其表示，加拿大、韩国和澳洲可能表现最好。

可能受到影响的国家包括那些特别容易受资本外流或美国利率上升冲击的国家，以及那些用来抵御冲击的资金较少或汇率机制不够灵活的国家。

IMF警告称，尤其是印度和印尼，他们应对这种状况的政策选择较为有限。IMF称，利率上升可能也冲击南非经济，不过如果外资撤出，其国内投资者可能补上空缺。

**难以预料的影响**

“一些国家的资产购买带来了大量超额(银行)准备金，加之出售这些资产的影响，使得退出非常规货币政策比通常的收紧货币政策更具挑战，”IMF指出。

IMF并称，市场反应也很难预期，因为资产销售会对价格产生什么影响以及未来政策利率还存在不确定性。

IMF说，亦很难衡量宽松货币政策到何时开始弊大于利。IMF在此前的文章中警告称，购债政策持续过长可能激励更多冒险，降低实施结构性改革的动力，而且若外界认为央行在政府债务融资，还会损害央行独立性。

该机构称，就央行的计划进行沟通是抑制市场波动的关键。随着美国和英国经济复苏，美联储和英国央行在政策调整沟通方面做得不错。

但其表示，关于美联储资产出售原则以及过早或过晚退出刺激的风险，还有改善沟通的空间。(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 张涛)

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