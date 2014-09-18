IMF对金融市场“过度”押注所带来的风险发出警告

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透华盛顿9月17日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，如果投资者被地缘政治紧张情势或美国调整利率政策吓到，那么金融市场大量押注给全球经济带来的风险将上升。
IMF在报告中称，2014年虽开局不利，但仍预计今年下半年经济成长将加速。
但IMF警告称，金融市场指标暗示，投资者以借贷资金押注的情况看来“过度”，如果美国货币政策或乌克兰及中东冲突出现意外，那么市场可能将很快受到打击。
IMF将其用技术性措辞进行了表达，即“与地缘政治紧张及风险偏好上升相关的新下行风险正在加剧。”
IMF为本周末在澳洲举行的20国集团(G20)财长及央行官员会议准备了这份报告。(完)
(编译 于春红; 审校 李爽)
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