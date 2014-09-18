IMF对金融市场“过度”押注所带来的风险发出警告

路透华盛顿9月17日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，如果投资者被地缘政治紧张情势或美国调整利率政策吓到，那么金融市场大量押注给全球经济带来的风险将上升。

IMF在报告中称，2014年虽开局不利，但仍预计今年下半年经济成长将加速。

但IMF警告称，金融市场指标暗示，投资者以借贷资金押注的情况看来“过度”，如果美国货币政策或乌克兰及中东冲突出现意外，那么市场可能将很快受到打击。

IMF将其用技术性措辞进行了表达，即“与地缘政治紧张及风险偏好上升相关的新下行风险正在加剧。”

IMF为本周末在澳洲举行的20国集团(G20)财长及央行官员会议准备了这份报告。(完)

(编译 于春红; 审校 李爽)

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