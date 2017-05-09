IMF称亚洲面临保护主义升温带来的风险（更新版）

(新增IMF官员对法国选举及中国的评论)

路透新加坡5月9日 - 国际货币基金组织(IMF)称，如果全球金融环境突然收紧，或保护主义贸易政策升温，亚洲经济前景面临“极大”不确定性和下行增长风险。

IMF在4月上调2017年亚太地区增长预测，从10月预测的5.4%上调至5.5%，称亚太大部分地区的宽松货币和财政政策将支撑内需。

“然而近期前景笼罩极大不确定性，总的来说，风险仍偏下档，”IMF在周二公布的亚太地区经济展望报告中称。

IMF在4月维持对该地区2018年的增长预测在5.4%。该地区2016年经济增长5.3%。

该报告公布之际，亚洲地区决策者正在努力因应美国总统特朗普当政之下贸易保护主义风险升温的挑战，以及随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)加快升息步伐，融资成本可能上升。

“主要贸易伙伴可能转向贸易保护主义，对亚洲地区构成重大风险。亚洲尤其易受到全球贸易下滑的影响，因为该地区贸易开放比例高，对全球供应链的参与程度很大，”IMF称。

IMF亚太局局长李昌镛在记者会表示，中间派的马克龙在法国总统选举胜选，对开放贸易和全球化是“好消息”。

李昌镛并称，他希望特朗普与中国国家主席习近平近来达成一致的贸易谈判百日计划，将导向全球贸易的扩张，而不是缩减。

“因此当前我保持审慎乐观。”

IMF称，全球金融状况持续收紧可能导致资本流动出现起伏，而且如果中国向消费导向经济转型的过程不如预期顺利，亚洲地区可能受到较大影响。

李昌镛重申，鉴于中国一季度经济增长超预期，IMF或需将中国2017年经济增长预期自6.6%上调；不过他亦表示，对于强劲的信贷增长是否有效分配仍有疑虑。

IMF强调，对于反映了包括全球贸易环境在内的基本面变化的汇率波动，不能借助外汇干预来加以抑制，也不应将其作为宏观经济政策调整的替代品。

然而IMF补充称，在某些情况下，或许需要采取“审慎的”外汇干预，比如在市场状况无序、或是汇率急剧波动危及金融和企业稳定时。(完)