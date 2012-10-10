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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 10日 星期三 10:17 BJT

IMF证实周小川将不会出席东京会议

国际货币基金组织(IMF)周三表示，中国人民银行行长周小川将不会出席本周在东京召开的IMF和世界银行会议。一名IMF发言人表示，中国代表团将由副行长易纲率领。周小川原定於周日在IMF会议闭幕时发表讲话。路透

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