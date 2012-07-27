IMF欢迎ECB保护欧元区的承诺

路透华盛顿7月26日电---国际货币基金组织(IMF)周四对欧洲央行总裁德拉吉做出的尽全力保卫欧元区的承诺表示欢迎,并称关键在於西班牙和意大利贯彻政策举措解决经济中存在的问题.

"德拉吉的言论重申了欧洲央行将采取一切必要举措这一广为人知的承诺,对此表示欢迎,"IMF发言人David Hawley在例行新闻发布会上称.

关於希腊,Hawley表示IMF预计与希腊当局的谈判将持续至9月,并证实代表团将着眼于希腊债务是否具有可持续性.

"现在谈论结果还为时尚早,"Hawley说,"评估债务可持续性通常是IMF与存在贷款安排的国家当局谈判的一部分."

欧洲官员本周告诉路透,希腊有可能进行进一步债务重组是.(完)

--编译 王兴亚;审校 张明钧

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