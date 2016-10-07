综述：IMF及全球财经领袖对反全球化民粹主义情绪深表忧虑

图为国际货币基金组织(IMF)与世界银行秋季大会新闻发布会。 REUTERS/James Lawler Duggan

路透华盛顿10月6日 - 全球财政金融领袖们周四谴责当前日益抬头的反全球化民粹主义情绪，誓言将采取行动，让更多人享受到贸易及经济一体化的好处。

他们在国际货币基金组织(IMF)与世界银行秋季大会开始时发表的言论暗示，目前全球经济持续处于低增长，各国公众对于自由贸易等支撑世界经济体系支柱的不满却大大增强，这让他们倍感失望。

本次大会召开前，英国在6月公投决定脱欧，美国亿万富豪特朗普将攻击贸易协议作为竞选纲领，夺得了共和党总统候选人提名。

“越来越多地，人们不再信任他们的领导精英。他们不信任自己的经济领袖，也不再信任政治领袖，”德国财长朔伊布勒在华盛顿的一个IMF小组讨论会上说。

“在英国，领导精英中所有人都告诉人民，‘不要给英国脱欧投赞成票’，可他们就是投了。”

**担忧保护主义盛行**

拉美国家财长周四亦表示担忧发达经济体保护主义情绪高涨，将危及12国跨太平洋伙伴关系协定(TPP)等贸易协议的签署；该协定包括墨西哥、智利及秘鲁在内。

“欧洲掀起孤立主义风潮，很不幸美国也是如此，”阿根廷财政部长普拉盖(Alfonso Prat-Gay)指出；他冀望拉美国家之间的跨境投资仍可增长。

IMF总裁拉加德再度呼吁各国尽可能增加支出，维持利率在异常低水准，推行有利于商业的改革以改善经济效能，以期进一步提振经济成长，

拉加德特别提到加拿大、德国及韩国等国有能力持续增加支出，但其他无额外空间的国家则可调整预算，向基建及教育项目倾斜。

有人问到万一特朗普在11月赢得美国总统大选，并兑现承诺重新协商贸易协定，同时课征惩罚性关税，对全球经济将带来何种危险，拉加德对此拒绝直接回答。

“我只能说贸易向来是增长的一部重要引擎，”她表示，“我们需要这部引擎来支持与加速增长。”

IMF本周维持全球经济成长预估不变，预计2016和2017年分别成长3.1%和3.4%，指出美国经济表现逊于预估，而部分新兴市场反而表现较佳。

英国央行总裁卡尼周四表示，目前政策制定者更清楚了解到他们的行动有必要“更即时、更明确、更清晰，以透明的方式造福更多民众。”

不过他表示，不太可能在华盛顿会议上就新的全球大规模政策协同行动达成一致。

“在国际会议中大家一直在讨价还价，我认为那是不切实际的，而且也不是人民所希望的，”卡尼在一场小组讨论会中说。参加该场会议的还包括拉加德、朔伊布勒以及中国人民银行副行长易纲。

**德银乌云**

有关德意志银行资产负债表前景的忧心，令这场年会垄罩阴影，拉加德称德银必须在全球超低利率的环境中重新检讨其业务模式。

朔伊布勒被直接问及德国政府是否准备纾困德银时，他拒绝置评，并称这是个“错误的提问”。(完)