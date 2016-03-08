IMF外汇储备货币单列人民币 可推动其作为国际储备资产需求--中银香港

路透香港3月8日 - 国际货币基金组织(IMF)日前宣布，从今年10月1日起，IMF将在其官方外汇储备数据库中单独列出人民币。中银香港认爲这既是对人民币国际化进程的肯定和追认，也会进一步推动对人民币作爲国际储备资产的需求。

IMF称，人民币亦将在IMF季度外汇储备调查中单独列出，目前仅美元、欧元、日圆、英镑、瑞郎、澳元和加元是单独列出，所有其他货币则合并列示。去年11月，IMF同意将人民币纳入SDR货币篮子，并将于今年10月生效。

中银香港发展规划部总经理张朝阳认为，届时肯定有利各国央行增持人民币作爲其官方储备资产，因爲人民币加入SDR将于10月1日开始生效，各国央行的人民币资产配置相信已经啓动。

另统计显示，截至2014年全球已有38个国家和地区持有人民币资产，占全球总外汇资产的1.1%，排名第7位。

张朝阳认为，人民币在IMF外汇储备货币中单列，既可以成爲人民币国际化的一个量度基准，还会对未持有人民币的央行构成同侪压力（peer pressure），促使其考虑有关的资产摆布。目前全球官方外汇储备规模高逾11万亿美元，那么有关对人民币资产的潜在需求就数以千亿美元计。

他认爲，中国对外国央行开放内地银行间债券市场，只需备案、不设额度、可投资所有品种等的开放措施将可有力促进有关的人民币资产配置。目前，已经有共有14家境外央行类机构完成备案，正式进入中国规模达44万亿元人民币、日均成交近3,500亿元的银行间债券市场，相信未来将有更多的央行更快地进入该市场。

对于人民币汇率近期的波幅会否影响有关央行的资产配置决定，张朝阳认爲无需担心，一来人民币汇率的波幅一直以来小于现有的7只单列币种；二来在浮动汇率下，主要货币币值升贬是常事，不根本影响其储备资产的需求；三来各国央行管理其外汇储备有的完全对冲汇率风险，有的不作任何对冲，显示汇率并非是其资产配置当中的主要考虑；四是人民币对美元汇率双向波动增加，配置人民币后反而有助分散央行外汇储备当中的汇率风险。

最后，他指出，全球主要经济体的货币政策不少正朝负利率的方向走，不仅是政策利率负利率，还出现个别经济体就连10年期国债也呈负利率的情况，这一未受考验的货币政策成效如何还是未知指数，但人民币汇率波幅较小，10年期国债收益率仍然有良好的2.9%，远高于其他7只单列币种，那么全球央行配置人民币资产的考虑就应该比较清晰。(完)