中国应继续提高汇率政策的弹性--IMF报告

路透新加坡5月7日 - 国际货币基金组织(IMF)周四表示，中国应减少干预，提高汇率政策的弹性，以帮助确保在实施经济改革的同时，经济增长逐步趋于温和。

“为帮助实现持久平衡的经济增长，中国需要进行改革，使经济摆脱过度依赖房地产、重工业以及外部需求的状态，”IMF公布的亚太地区经济展望报告称。

IMF称，中国实施2013年制定的第三个全面改革蓝图对于实现可持续增长至关重要。改革措施中包括帮助企业减轻债务负担、强化地方政府融资纪律以及改革国有企业。

随着这些改革举措的全面推行，中国经济增长率料将在2017年放缓至6%，此后稳定在这一水平。

为了达到在实施改革的同时让增长逐步趋于温和的目标，“应当把财政刺激作为首道防线，同时把重点放在支持民间消费的举措方面，”IMF称，并补充道中国出台任何进一步的货币宽松措施，都要取决于数据表现。

随着经济降温，中国人民银行除了两次调降银行存款准备金率外，自去年11月来还两次降息，一再试图降低融资成本。

“(中国)应通过减少外汇干预，继续提高汇率政策的弹性，”IMF补充称。

在谈及日本时IMF表示，日本经济增长要达到“逃逸速度”，采取激进的政策应对举措是关键。

“为了实现2%的物价稳定目标，日本央行在必要时或需要进一步采取货币刺激举措，尤其是货币宽松的‘质化’部分，”IMF说。

日本央行上周将实现通胀目标的时间框架推迟，但未扩大本已规模不小的刺激计划，并坚信经济稳步复苏将逐步推升物价。

IMF称，日本央行可采取延长所购日本公债期限等措施，也可以通过即便退出量化宽松计划后仍维持资产负债规模的方式，强化政策前瞻性指引。

“如果油价下挫影响了核心通胀或长期通胀预期，日本央行可以考虑加快质化及量化宽松(QQE)，”IMF还称。

IMF称，尽管在成长前景不确定的背景下，日本将消费税二次上调的时间推迟至2017年4月的决定是“合理的”，但仍需制定中期财政整顿的可靠策略。

IMF还称，印度经济自2013年中期以来有明显改善。

IMF表示，印度央行应“维持其紧缩的货币政策立场，”还表示通胀预期偏高及供应面出现突发状况的可能性，将继续对印度实现中期通胀目标带来挑战。

印度央行在今年已两次降息总计50个基点以提振经济，并在4月初的政策检视中将指标利率维持在7.50%不变。市场广泛预期，该行会在6月底之前再度降息。(完)

(编译/审校 郑茵/徐文焰/龚芳/李爽/白云/刘秀红)

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