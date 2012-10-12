IMF对人民币汇率贬值预测与其之前观点矛盾--中国国经中心

(该文由中国国际经济交流中心经济研究部研究员张永军提供)

内容提要：2012年10月9日，国际货币基金组织（IMF）发布了世界经济展望报告（WEO），该报告一个隐含的预测是人民币汇率将要在2013-2017年期间出现贬值，这与2012年7月IMF发布的与中国政府的《2012年第四条款磋商工作人员报告》不一致，磋商报告中指出人民币汇率存在中度低估，这意味着人民币需要升值。国际货币基金组织的这种预测结果，又常常成为西方智库和其它机构施压人民币汇率升值的重要依据，我们有必要进行认真剖析和批驳。

2012年10月9日，国际货币基金组织（IMF）发布了世界经济展望报告（WEO），像往常一样，该报告引起了全球经济界的高度关注。作为一名经济研究人员，笔者也在第一时间阅读了该报告的部分内容，尤其关注报告中关於中国经济预测的内容。

该报告对於2012-2017年中国的GDP数据进行了预测，笔者发现，这些预测数据隐含的一个结果是，在2013-2017年的未来5年中，人民币兑美元汇率将出现贬值，年平均汇率将从2012年的6.3251元人民币兑换1美元，贬值到2017年的6.6793元人民币兑换1美元，贬值约5.3%。

看到这样的预测结果，笔者不禁联想到，最近几年IMF多次宣称人民币存在一定程度的低估，人民币汇率应该升值。2011年国际货币基金组织发布的与中华人民共和国的《2011年第四条款磋商工作人员报告》，声称人民币汇率存在显着低估。就在今年的7月份，2012年磋商报告声称人民币汇率仍然存在中度低估。这种评估结果与当时中国政府的观点——人民币汇率接近于均衡，或至多是微幅低估——存在明显差异。

作为全球重要的国际金融组织，尤其是担负着对成员国汇率进行监测的职责，国际货币基金组织在短短几个月的时间内出现这样的前後不一致的观点和预测，不仅使笔者感到不解，恐怕社会公众会更加不解。既然认为人民币汇率存在中度低估，为什麽在此之後人民币汇率还会出现持续的贬值呢？反过来讲，如果说人民币将要出现贬值，为什麽国际货币基金组织的评估结果是人民币汇率存在中度低估呢？究竟是国际货币基金组织评估汇率的方法出现问题了，还是其预测出现偏差了呢？

根据笔者对国际货币基金组织预测方法的了解，国际货币基金组织在进行预测时，一般假定相关国家货币的实际有效汇率保持稳定。实际有效汇率是由名义汇率和价格水平所决定的，由於国际货币基金组织对中国未来五年消费价格上涨率的预测要高於主要货币发行国，只有在人民币名义汇率贬值的情况下，才能维持人民币实际有效汇率保持稳定的假定，这也许对国际货币基金组织对人民币汇率的预测结果有一定的解释作用。但问题在於，这样的假定与过去近几年人民币实际有效汇率保持升值趋势的情况明显不符。这也难怪，在过去的几年中，IMF的世界经济展望报告总是预测，从报告发布的下一个年度开始，中国经济账户顺差占GDP的比例将要反弹，但总是与事後的实际结果不符。

如果事情到此为止也就罢了，更大的问题在於，近年来，国际货币基金组织基於人民币名义汇率将要贬值的假定而得出的预测结果，多次被美国智库彼德森国际经济研究所、经济政策研究所作为依据，再去估计人民币汇率被低估的程度和对美国就业的影响，并在西方媒体上广为宣传，误导了美国民众甚至是国际社会。因为普通民众并不知道，IMF预测结果是建立在人民币名义汇率贬值的基础上。基於这样的预测结果再去进行人民币汇率水平的评估，结果可想而知，实际上有循环论证的嫌疑。

尽管国际货币基金组织的预测结果与评估人民币汇率的结果楔之间存在明显的不一致，但这样的预测结果为西方施压人民币汇率升值提供了所谓理论支持，因此，我们有必要对其中的错误进行认真剖析。(完)

--整理 沈燕; 审校 林高丽

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