IMF今年可能积极讨论将人民币纳入特别提款权一篮子货币

图为在北京拍摄的百元面值的人民币（右）和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透伦敦/华盛顿1月26日 - 在今年稍后的评估中，中国料将再次努力，以便让人民币纳入国际货币基金组织(IMF)的内部一篮子货币中。而这次，20国集团(G20)的其他成员国可能愿意倾听此事。

美国官员表示，要等IMF今年稍后就此事发布文件后再发表看法，但亚洲及G20其他国家官员则表示，与五年前的上一次评估不同，这一次至少会对该问题展开积极讨论。

中国政府上一次为人民币争取更为广泛的国际认可，正值全球财金领导人忙于应对次贷以及银行业危机的影响。自那时以来，人民币汇率机制已经取得了长足的进步。

当时反对将人民币纳入特别提款权(SDR)的主要理由在于，人民币远未被自由“使用”或兑换。

随着海外交易越来越多地使用人民币，这一反对意见日渐微弱。主要外汇交易平台EBS本月将人民币列为五大交易最热络的货币之一。

G20一位亚洲消息人士称，韩国等国家将对此表示欢迎，因为这可以鼓励对中国加强投资。但这位消息人士也表示，任何决定都可能是循序渐进的，不会是直接接纳人民币那么简单。

“我认为今年很可能将人民币纳入SDR一篮子货币，”亚洲一家央行高级官员称。

审查的第一步将是5月的非正式会议，之后是秋季的正式审查。任何变动将在2016年1月生效，但必须要得到IMF委员会70%或85%的支持。

官员称，其中美国的支持至关重要。

哈佛大学教授Jeffrey Frankel表示，现在将人民币视为“自由使用”的货币还为时尚早，但今年还有其他政治因素推动这一变革。

20国集团(G20)在2010年同意在IMF给予中国和其他发展中国家更多话语权，削弱西欧在委员会的主导地位。但这些变革尚未得到美国国会的批准。

Frankel称，“我认为，承认中国崛起，允许他们在IMF等国际机构中得到公平、相称的话语权非常重要。”

虽然中国早已满足了在全球贸易中拥有足够占比的要求，但争论主要集中在其资本市场。

即使受到中国政府的严格管控，去年海外人民币交投在汤森路透交易平台上飙升了约350%。

目前有10国可通过人民币合格境外机构投资者(RQFII)计划买入中国资产，14国建立了人民币清算安排，28个央行与中国签订了货币互换协议。(完)

(翻译 于春红/张荻；审校 郑茵/龚芳)

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