（更正）IMF报告建议推迟到明年9月再将人民币纳入SDR篮子

(更正：因译文有误，标题和内文中所述“推迟到明年9月”是指人民币纳入SDR货币篮子的正式决定的实施时间，而并非作出纳入决定的时间)

路透华盛顿8月4日 - 周二发布的国际货币基金组织(IMF)工作人员报告称，IMF应等到2016年9月再将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。这实际上是终结了人民币提早纳入SDR货币篮子的希望。

之前中国做出重大外交努力，力争让人民币纳入IMF的SDR货币篮子，作为降低对美元依赖性的长期策略目标之一。

该报告表示，应推迟任何将人民币纳入货币篮子的正式决定的实施时间，以避免在2016年第一个交易日干扰金融市场。目前该货币篮子包括美元、欧元、英镑和日圆。

“这项推迟提议将在本月稍后由执行董事会决定，不会以任何方式对纳入时间或评估结果预先做出判断，”IMF战略、政策和审查部门主管Siddharth Tiwari表示。

报告称，人民币符合在国际贸易方面作为一种重要货币的要求。董事会将对人民币是否符合“自由使用”的标准作出判断。

“如果人民币成为可自由兑换货币，未来将在IMF金融业务中起到更核心的作用，将有资格被纳入SDR篮子，”报告称。

官员们曾表示，G7的欧洲成员国--德国、英国、法国和意大利--欢迎人民币今年被纳入SDR篮子，但日本和美国一样，态度更为谨慎。

IMF报告认可北京方面的进步，称人民币已成为国际贸易中第五大常用货币。(完)

(编译 李爽/王丽鑫；审校 郑茵/杜明霞)

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