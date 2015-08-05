（更正）IMF报告建议推迟到明年9月再将人民币纳入SDR篮子

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(更正：因译文有误，标题和内文中所述“推迟到明年9月”是指人民币纳入SDR货币篮子的正式决定的实施时间，而并非作出纳入决定的时间)
路透华盛顿8月4日 - 周二发布的国际货币基金组织(IMF)工作人员报告称，IMF应等到2016年9月再将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。这实际上是终结了人民币提早纳入SDR货币篮子的希望。
之前中国做出重大外交努力，力争让人民币纳入IMF的SDR货币篮子，作为降低对美元依赖性的长期策略目标之一。
该报告表示，应推迟任何将人民币纳入货币篮子的正式决定的实施时间，以避免在2016年第一个交易日干扰金融市场。目前该货币篮子包括美元、欧元、英镑和日圆。
“这项推迟提议将在本月稍后由执行董事会决定，不会以任何方式对纳入时间或评估结果预先做出判断，”IMF战略、政策和审查部门主管Siddharth Tiwari表示。
报告称，人民币符合在国际贸易方面作为一种重要货币的要求。董事会将对人民币是否符合“自由使用”的标准作出判断。
“如果人民币成为可自由兑换货币，未来将在IMF金融业务中起到更核心的作用，将有资格被纳入SDR篮子，”报告称。
官员们曾表示，G7的欧洲成员国--德国、英国、法国和意大利--欢迎人民币今年被纳入SDR篮子，但日本和美国一样，态度更为谨慎。
IMF报告认可北京方面的进步，称人民币已成为国际贸易中第五大常用货币。(完)
(编译 李爽/王丽鑫；审校 郑茵/杜明霞)
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