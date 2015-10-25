焦点：IMF报告料显示人民币倾向满足“入篮”条件--消息人士

图为在华沙拍摄的人民币、美元、欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透布鲁塞尔/华盛顿10月25日 - 了解情况的人士周日表示，国际货币基金组织(IMF)的工作人员料将为把人民币纳入该组织的指标货币篮子亮起绿灯，从而为决策者做出肯定的决定打下基础。

IMF执行董事会定于11月决定是否给予人民币与美元、日圆、欧元和英镑的同等待遇，而一个关键因素将是由IMF工作人员根据一个技术标准检查清单，评估人民币的表现。

三名获得IMF讨论情况简报的人士称，IMF工作人员撰写的报告草稿中，得出了有利于人民币进入指标货币篮子的结论。他们均要求匿名，因此事较为敏感。

“各项技术指标都依循正轨，而且不存在明显的政治阻力。报告明显倾向于将人民币纳入(篮子)，不过还要由董事会作出决定，”一名消息人士称，并表示原先确定在11月初将上述报告分发给董事会成员的日期，已被推迟几周。

另两名官员称，IMF工作人员可能建议将人民币纳入货币篮子。

“没有真正的讨论，也没有障碍，一切看起来都在按部就班进行中，”另一官员称。

中国正在推动将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，这是该国的长期战略目标之一；中国力争降低对美元的依赖，迎接该国作为经济大国时代的到来。

IMF一发言人称，工作人员即将完成一份报告，并考虑提交计划11月的董事会正式会议讨论，但日期尚未确定。

“人民币纳入SDR货币篮子一事的决定，最终要在IMF执行董事会会议上作出，”他称。

另一官员称，这可能推迟到2016年初。货币篮子如有调整，将在2016年10月生效。

**政治风向有利**

中国近期已推出一系列改革措施以促进市场自由化，并推动人民币达成“可自由使用”的SDR标准，即广泛用于国际支付并在外汇市场上进行交易。

中国央行上周五宣布放开存款利率浮动上限，意味着利率市场化改革迈出关键性一步。财政部从四季度起按周滚动发行三个月记账式贴现国债，且央行拟延长银行间外汇交易时间，以覆盖欧洲交易时段。这些举措都旨在消除IMF的疑虑，符合技术标准清单的要求。

若IMF工作人员评估的结果为正面，将切实降低董事会批准的门槛：只需70%多数通过即可，无需IMF在作出最困难决定时通常需要的85%支持率。

专家称，当前政治的风向对中国有利。

法国和英国已表态支持人民币纳入，而德国和意大利等国也表示对此持开放态度，具体视技术标准而定。

美国康奈尔大学教授、前IMF中国区总裁Eswar Prasad称，他认为如果IMF工作人员给予推荐，美国和日本就不会反对。

“我认为，特别是在中国今年做了这么大努力的情况下，IMF很难拒绝中国这一强烈愿望，”他表示。(完)