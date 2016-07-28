上半年人民币虽有所贬值但大致符合中国经济基本面--IMF

图为人民币、美元、欧元和英镑。 REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

路透北京7月28日 - 国际货币基金组织（IMF）周三晚发布《2016外部风险报告》称，今年上半年人民币有所贬值，但人民币币值大致符合中国的经济基本面。

新华社援引该报告称，自金融危机以来，中国的外部失衡已经大幅降低，经常帐户顺差占GDP比重从2007年的峰值10%大幅下降至2015年的3%。随着中国经济逐步降低对外部需求的依赖，国内消费需求进一步增长，中国贸易顺差在中期内将逐步降低，同时由于出国旅游的增长，服务贸易的逆差将进一步增加。

"中国经常帐户顺差在未来有望下降，其中汇率政策及结构性改革将发挥重要作用。"IMF研究部主任路易斯·库贝杜表示。

针对去年中国外汇储备出现下降的问题，IMF研究部副主任古斯塔夫·阿德勒表示，中国目前的外汇储备水平仍处于合理水平。同时，资本外流和储备水平已经开始稳定，外汇储备未来并无较大风险。

IMF在报告中表示，金融危机后全球外部失衡总体有所下降，但去年却再次扩大。原因主要包括发达国家货币政策分化严重加剧汇率波动，大宗商品价格大幅下降，以及新兴经济体外部融资条件收紧等。

IMF呼吁各国在应对外部失衡时减少对货币政策的依赖，加大对财政政策和结构性改革的使用。库贝杜表示，虽然汇率波动加大，但各国没有必要采取集体行动来稳定汇率。

人民币兑美元即期周三收盘“四连升”至6.67元上方，中间价亦明显调升。交易员称，尽管美元指数仍处于高位，客盘仍是购汇方向，近期在大行常态化维稳之下，人民币汇价的交易中枢正逐渐抬高，但续推升空间或较为有限。（完）