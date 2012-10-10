IMF证实周小川将不会出席东京会议(更新版)

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
(增加背景)
路透东京10月10日电---国际货币基金组织(IMF)周三证实,中国央行行长周小川将不率领代表团参加IMF本周举行的年会,此举似乎是针对主办国日本.
IMF援引周小川的日程安排作为他不出席年会的原因.但在此决定之前,中日两国关系因为钓鱼岛争端而恶化.
中国国内掀起针对日本的游行示威,并发起抵制日本产品的活动.包括丰田汽车(7203.T)在内在日本汽车厂商此前公布在中国的汽车销售骤降.
"两天前我们被告知,中国央行行长周小川可能因日程安排而取消在东京的演讲,"一位IMF发言人称,"目前已证实副行长易纲将代表他出席."周小川原本定於周日在IMF会议闭幕时发言.
新华社周二报导称,中国央行副行长易纲和财政部副部长朱光耀将率团参加IMF和世界银行在东京举行的理事会年会.
日本近半个世纪来首次主办IMF和世界银行年会,预计约将有两万人参加,成为全球规模最大的国际会议之一.(完)
--编译 吴云凌;审校 程琳
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