IMF证实周小川将不会出席东京会议(更新版)

(增加背景)

路透东京10月10日电---国际货币基金组织(IMF)周三证实,中国央行行长周小川将不率领代表团参加IMF本周举行的年会,此举似乎是针对主办国日本.

IMF援引周小川的日程安排作为他不出席年会的原因.但在此决定之前,中日两国关系因为钓鱼岛争端而恶化.

中国国内掀起针对日本的游行示威,并发起抵制日本产品的活动.包括丰田汽车(7203.T)在内在日本汽车厂商此前公布在中国的汽车销售骤降.

"两天前我们被告知,中国央行行长周小川可能因日程安排而取消在东京的演讲,"一位IMF发言人称,"目前已证实副行长易纲将代表他出席."周小川原本定於周日在IMF会议闭幕时发言.

新华社周二报导称,中国央行副行长易纲和财政部副部长朱光耀将率团参加IMF和世界银行在东京举行的理事会年会.

日本近半个世纪来首次主办IMF和世界银行年会,预计约将有两万人参加,成为全球规模最大的国际会议之一.(完)

--编译 吴云凌;审校 程琳

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。