IMF副总裁朱民7月任期结束后将卸任

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透华盛顿6月21日（记者 David Lawder） - 国际货币基金组织（IMF）周二称，IMF副总裁朱民到7月任期结束时将离开IMF。
朱民曾任中国人民银行副行长，是IMF四名副总裁之一。IMF新闻稿中称，在全球金融危机之后、失业问题因经济复苏乏力而成为各方关注焦点时，朱民领导了IMF在就业和经济增长方面的工作，并负责领导IMF对脆弱国家、小型经济体和低收入国家开展的业务活动。
IMF称，目前正在确定接替朱民担任副总裁的人选，将适时宣布有关情况。
朱民2011年7月被任命为IMF副总裁，任期五年。此前他从2010年到 2011年担任IMF总裁特别顾问。
IMF称，在基金组织关于统计、标准与准则、加强金融部门评估规划（FSAP）、打击洗钱和恐怖主义融资等工作上，朱民也发挥了稳健的领导作用。
IMF总裁拉加德在声明中称“朱民热爱经济学并在这一方面造诣深厚”，并称赞朱民“为我及其他管理层同事提供了巨大支持”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。