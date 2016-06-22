IMF副总裁朱民7月任期结束后将卸任

路透华盛顿6月21日（记者 David Lawder） - 国际货币基金组织（IMF）周二称，IMF副总裁朱民到7月任期结束时将离开IMF。

朱民曾任中国人民银行副行长，是IMF四名副总裁之一。IMF新闻稿中称，在全球金融危机之后、失业问题因经济复苏乏力而成为各方关注焦点时，朱民领导了IMF在就业和经济增长方面的工作，并负责领导IMF对脆弱国家、小型经济体和低收入国家开展的业务活动。

IMF称，目前正在确定接替朱民担任副总裁的人选，将适时宣布有关情况。

朱民2011年7月被任命为IMF副总裁，任期五年。此前他从2010年到 2011年担任IMF总裁特别顾问。

IMF称，在基金组织关于统计、标准与准则、加强金融部门评估规划（FSAP）、打击洗钱和恐怖主义融资等工作上，朱民也发挥了稳健的领导作用。

IMF总裁拉加德在声明中称“朱民热爱经济学并在这一方面造诣深厚”，并称赞朱民“为我及其他管理层同事提供了巨大支持”。（完）