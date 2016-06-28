达沃斯论坛：人民币对一篮子货币在方向上将比对美元更加动荡--IMF副总裁（更新版）

路透北京6月28日 - 将于今年7月底任期结束的国际货币基金组织（IMF）副总裁朱民周二在达沃斯论坛上称，去年开始人民币汇率就不是跟美元挂钩，而是跟一篮子货币挂钩，而对一篮子货币在方向上会更加动荡。

他并表示，英国退欧公投对英国的增长有负面影响，正常情况下未来三年英国GDP将累计降低1.4%，并且会导致消费者信心下降和贸易下降，在最极端情况下会让英国GDP损失5.6%。

同时，英国退欧也带来了全球的不稳定性，可能引发其它欧洲国家进行全民公投，也可能导致英国国内的不稳定。而这种政治不稳定可能让市场担心，导致市场的不稳定。尽管英国仍需在未来两年通过谈判来实质性退出欧盟，但市场已经做出了提前反应。同时政治不稳定会带来增长压力，全球增长可能再次降速。

朱民还提到，中国的银行有充分的资本和利润，但仍有三大潜在风险。首先是银行不良贷款率增加反映出很多公司的利润在下降；其次银行理财等表外业务相当于影子银行，也存在风险。第三个潜在风险是债转股要确保是好的股本，不能增加银行的风险。

“中期增长要注意这三方面影响。中国的经济增长问题，质量比数量更重要。”朱民称。

朱民并称，美国利率既有国内因素也有国际因素，美国国内就业情况不佳且通胀较低；而国际市场剧烈动荡，建议美联储谨慎加息要注意国际溢出效应。

国际货币基金组织(IMF)上周称，IMF副总裁朱民到7月任期结束时将离开IMF。朱民曾任中国人民银行副行长，是IMF四名副总裁之一。（完）