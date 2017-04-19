表格：IMF对2017和2018年全球GDP的预期

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
路透4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二在《全球经济展望》报告中，公布了对经济增长的预期，以 下为经通胀调整的年度经济百分比变动预期。 较1月报告预期的变动 2016 2017 2018 2017 2018 全球产出 3.1 3.5 3.6 0.1 0.0 发达经济体 1.7 2.0 2.0 0.1 0.0 美国 1.6 2.3 2.5 0.0 0.0 欧元区 1.7 1.7 1.6 0.1 0.0 德国 1.8 1.6 1.5 0.1 0.0 法国 1.2 1.4 1.6 0.1 0.0 意大利 0.9 0.8 0.8 0.1 0.0 西班牙 3.2 2.6 2.1 0.3 0.0 日本 1.0 1.2 0.6 0.4 0.1 英国 1.8 2.0 1.5 0.5 0.1 加拿大 1.4 1.9 2.0 0.0 0.0 其他发达经济体 2.2 2.3 2.4 0.1 0.0 新兴市场和发展中经济体 4.1 4.5 4.8 0.0 0.0 独联体 0.3 1.7 2.1 0.2 0.3 俄罗斯 -0.2 1.4 1.4 0.3 0.2 俄罗斯之外国家 1.8 2.5 3.5 0.0 0.2 亚洲新兴/发展中经济体 6.4 6.4 6.4 0.0 0.1 中国 6.7 6.6 6.2 0.1 0.2 印度 6.8 7.2 7.7 0.0 0.0 东盟五国 4.9 5.0 5.2 0.1 0.0 欧洲新兴/发展中经济体 3.0 3.0 3.3 -0.1 0.1 拉美及加勒比海国家 -1.0 1.1 2.0 -0.1 -0.1 巴西 -3.6 0.2 1.7 0.0 0.2 墨西哥 2.3 1.7 2.0 0.0 0.0 中东、北非、阿富汗和巴基斯坦 3.9 2.6 3.4 -0.5 -0.1 沙特阿拉伯 1.4 0.4 1.3 0.0 -1.0 撒哈拉以南非洲 1.4 2.6 3.5 -0.2 -0.2 尼日利亚 -1.5 0.8 1.9 0.0 -0.4 南非 0.3 0.8 1.6 0.0 0.0 低收入发展中国家 3.6 4.7 5.3 0.0 -0.1 (完) (编译 孙国玉；审校 张若琪)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
* 美股上涨，削弱公债买需 * 最新的美国两年期公债标售需求为一年最强 * 英国曼彻斯特自杀式炸弹袭击引发的避险买盘，限制了公债收益率 的升势 * 关注周三美联储会议记录和340亿美元五年期公债标售 路透纽约5月23日 - 美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债 ，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其 持有的避险公债仓位。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三1800 GMT公布5月2-3日会议 记录前，一些交易商转趋谨慎。分析师称，会议记录可能包含下次升息时 机，以及可能放慢其所持证券的到期回笼资金再投资计划的线索。 美股周二延续从上周低位反弹的势头，因看似投资者对美国总统特朗 普的预算计划没有大意外感到释怀。 股市在上周三下挫，公债价格上涨，收益率降至近一个月低位，因媒 体报导引发市场担心，对特朗普在2016年竞选过程中是否和俄罗斯串通的 调查范围扩大，将会降低减税等财政刺激计划立法的可能性。 之后上述担忧缓解，尽管有更多报导使特朗普