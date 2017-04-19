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亚洲 | 2017年 4月 19日 星期三 08:42 BJT

表格：IMF对2017和2018年全球GDP的预期

    路透4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二在《全球经济展望》报告中，公布了对经济增长的预期，以
下为经通胀调整的年度经济百分比变动预期。
    
                                                         较1月报告预期的变动
                                  2016    2017    2018    2017    2018
全球产出                          3.1     3.5     3.6     0.1     0.0
  发达经济体                      1.7     2.0     2.0     0.1     0.0
  美国                            1.6     2.3     2.5     0.0     0.0
  欧元区                          1.7     1.7     1.6     0.1     0.0
    德国                          1.8     1.6     1.5     0.1     0.0
    法国                          1.2     1.4     1.6     0.1     0.0
    意大利                        0.9     0.8     0.8     0.1     0.0
    西班牙                        3.2     2.6     2.1     0.3     0.0
  日本                            1.0     1.2     0.6     0.4     0.1
  英国                            1.8     2.0     1.5     0.5     0.1
  加拿大                          1.4     1.9     2.0     0.0     0.0
  其他发达经济体                  2.2     2.3     2.4     0.1     0.0
  新兴市场和发展中经济体          4.1     4.5     4.8     0.0     0.0
  独联体                          0.3     1.7     2.1     0.2     0.3
    俄罗斯                       -0.2     1.4     1.4     0.3     0.2
    俄罗斯之外国家                1.8     2.5     3.5     0.0     0.2
  亚洲新兴/发展中经济体           6.4     6.4     6.4     0.0     0.1
    中国                          6.7     6.6     6.2     0.1     0.2
    印度                          6.8     7.2     7.7     0.0     0.0
    东盟五国                      4.9     5.0     5.2     0.1     0.0
  欧洲新兴/发展中经济体           3.0     3.0     3.3    -0.1     0.1
  拉美及加勒比海国家             -1.0     1.1     2.0    -0.1    -0.1
    巴西                         -3.6     0.2     1.7     0.0     0.2
    墨西哥                        2.3     1.7     2.0     0.0     0.0
  中东、北非、阿富汗和巴基斯坦    3.9     2.6     3.4    -0.5    -0.1
    沙特阿拉伯                    1.4     0.4     1.3     0.0    -1.0
  撒哈拉以南非洲                  1.4     2.6     3.5    -0.2    -0.2
    尼日利亚                     -1.5     0.8     1.9     0.0    -0.4
    南非                          0.3     0.8     1.6     0.0     0.0
  低收入发展中国家                3.6     4.7     5.3     0.0    -0.1
    (完) (编译 孙国玉；审校 张若琪)
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